Yabancı basından itiraf gibi manşet: Hepimiz yanıldık

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, yüzde 50+1'i yakalayan aday çıkmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalan isimler oldu.

"Hepimiz yanıldık"

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri Batı medyasında da geniş yer buldu. ABD'li Foreign Policy dergisi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybedeceğini düşünmekle hepimiz yanıldık" dedi. İngiliz merkezli yayın organı BBC ise "Türk seçmeni bir hafta sonra cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gittiğinde, sonuçlar dünya çapında dalgalar yaratacak." ifadelerini kullandı.

"İlk turu liderlikle tamamladı"

Erdoğan'ın ilk turu rakibinin tersine çevirmesi zor bir liderlikle tamamladığını belirten BBC, AB'nin eski dış politika şefi Barones Ashton'un sözlerine haberde yer verdi. Türkiye'de yaşananların küresel etkisi olduğunu söyleyen Ashton, "Ukrayna işgalinden bu yana Türkiye, değerli bir diplomatik aracı olarak konumunu sağlamlaştırdı. Savaşan ülkeler arasındaki görüşmeleri kolaylaştırdı ancak gerçek atılımı tahıl anlaşması ile yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi'ye kadar herkesle iletişim kanallarını açık tutuyor" başlığını attı.

"Muhalefet sersemledi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turdaki başarısının muhalefeti sersemlettiğini iddia eden CNBC, "Doğu ve Batı'nın coğrafi kavşağında oturan Türkiye yaklaşık 85 milyon nüfusa sahip. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan ülke yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor ve Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuğuyla çok önemli bir rol oynadı." diye yazdı.

"Muhalefet milliyetçi kartını oynuyor"

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Financial Times, "Türkiye'nin 'çaresiz' muhalefeti milliyetçi kartını oynuyor" başlığı ile seçimlere geniş yer ayırırken, Alman basını Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken analizler kaleme aldı. Tagesspiegel gazetesi "Batı, Kılıçdaroğlu hakkında yanıldı mı?" başlıklı haberinde Kılıçdaroğlu'nun mülteci karşıtı bir kampanya başlattığına dikkat çekti. Haberde şu ifadeler yer aldı: "İlk turda kalp işaretleriyle demokratik ve barışçıl bir Türkiye için kampanya yürütenCHP'nin adayı, şimdi mültecilere yönelik sert sözler kullanıyor. Batı'da birçok kişi Kılıçdaroğlu'nun bizi hayal kırıklığına uğratıp uğratmayacağını merak ediyor."

"Yumuşak söylemler yok"

"Artık kalpler ve yumuşak söylemler yok" başlığı ile okuyucularının karşısına çıkan Alman Zeit gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda oy toplayabilmek için sağcı sloganlar attığını belirtti.

"Sert uslup"

Fransız basını da Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur için mülteciler konusunda sesini yükselttiğini belirtti. Le Figaro gazetesi, "Kılıçdaroğlu'nun alışılmadık derecede sert bir üslupla dile getirdiği vaat, sandıktan üçüncü olarak çıkan Sinan Oğan'ı destekleyen seçmenlere verilmiş bir mesaj gibi görünüyor" başlığını attı.

"İkinci tur çıkmazı"

Yunan basını da Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyor. Yunan basınına göre ikinci tur seçimler Kılıçdaroğlu için çıkmaza girdi.