Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı

Dinamik ve güçlü bir orduya sahip olan ve savunma sanayinde çığır açan projelere imza atan Türkiye'nin yükselen gücü dünya basınına damgasını vurdu. TVXS haber sitesinde George Stamkos imzalı "Jeopolitik oyuncu Türkiye" başlığıyla çarpıcı bir makale yayınlandı.

"Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı"

Türkiye'nin artık bölgesel bir oyuncu olmaktan çıkıp dünyaya yön veren bir devlet haline dönüştüğünü belirten Stamkos "Türkiye; Arnavutluk, Katar, Eritre, Sudan, Nijer ve Libya gibi ülkelerde askeri üsler kurdu. Tüm bunlar, 84 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olması, NATO'nun en büyük ikinci ordusu, aynı zamanda önemli bir sanayi üssü ve savunma sanayi olmasıyla birleştiğinde, uluslararası alanda jeopolitik bir oyuncu olduğu inancını pekiştiriyor. Bu yükselen güç karşısında birçok düşmanın korkması gerekir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin aktif bir jeopolitik oyuncu olduğunu kaydeden Stamkos, "Türkiye, 2000 yılından itibaren, demografik büyüklük, ekonomik büyüme, askeri güç ve hepsinden önemlisi milli irade ve kararlılık nedeniyle yavaş ama istikrarlı bir şekilde büyüdü ve çevresinde gücü teşvik eden aktif bir jeopolitik oyuncu haline geldi" dedi.