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Yabancı 20 ülkede çalışanlar şanslı

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, bir okurumuzun yabancı ülkede başlattığı sigortasının Türkiye'de de geçerli olup olamayacağına ilişkin gazetemize yönelttiği soruyu cevapladı.

10 Ocak 2019 Perşembe 12:00
Yabancı 20 ülkede çalışanlar şanslı

Soru: Ben 1980 yılında Almanya’da sigortalı oldum. Almanya sigorta başlangıcım dikkate alınır mı? Ayşe M.

Cevap: Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi yapan 20 ülkede başlayan sigortalılık başlangıç tarihi, yurtdışı borçlanması yapılması koşuluyla Türkiye’de de sigorta başlangıcı sayılıyor. Bu ülkeler, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbeycan, Belçika, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gurcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Kanada, Kebek, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lüksemburg, Makedonya, Slovakya, Kore ve İtalya’dır. Yurtdışı borçlanması yapmanız halinde Türkiye’de sigortalılığınız varsa emeklilik hesabına esas sigorta başlangıcınız 1980 yılı alınarak yaşa tabi olmadan 5000 gün primle veya 50 yaşını tamamlamanız koşuluyla 3600 gün primle emekli olabilirsiniz.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 12:00
  1. sigorta başlangıcı
  2. sosyal güvenlik sözleşmesi
  3. sigortalılık başlangıç tarihi
  4. yurtdışı borçlanması
  5. emeklilik hesabı
  6. prim
  7. emekli

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