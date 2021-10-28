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Kadın - Aile Yaban mersini nedir, nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Yaban mersini nedir, nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir?

Yaban mersini, botanik literatüründe vaccinium myrtillus olarak isimlendiriliyor. Bu bitki çeşidi, fundagiller familyasında yer alan meyveli bir çalı türünü oluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 13:30:00 - 2021-10-28 13:38:52
Yaban mersini nedir, nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir?

Yaban mersini, botanik literatüründe vaccinium myrtillus olarak isimlendiriliyor. Bu bitki çeşidi, fundagiller familyasında yer alan meyveli bir çalı türünü oluşturuyor. 

Antioksidan deposu olarak da bilinen yaban mersini birçok vitamin ve mineral içeren sağlıklı bir besindir. Yapılan çalışmalar yaban mersininin bağışıklığı güçlendirdiğini, hafızaya iyi geldiğini ve kalp hastalığı riskini azalttığını göstermiştir. 

Yaban mersininin faydaları nelerdir?

  • Antioksidanlar açısından zengin olan yaban mersini diğer meyve türleriyle karşılaştırıldığında yüksek antioksidan potansiyeliyle ön plana çıkmaktadır.
  • Yaban mersininin düzenli tüketimi nörodejeneratif hastalıklar ve sindirim hastalıklarına karşı da koruyucu olmaktadır.
  • Yaban mersini zengin antioksidan içeriği ile kolesterol seviyesini kontrol etmeye de yardımcı olmaktadır.
  • Kan basıncını düşürmeye yardımcı olarak kalp hastalıkları riskini azaltır. Bu nedenle yaban mersini kalbe iyi gelir ve kalp sağlığını destekler.
  • Yaban mersini bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Bakteri ve virüslerin yayılmasını önler, böylece bağışıklık sisteminin zayıflamasını engeller.
  • Öksürük ve soğuk algınlığı riskini önemli ölçüde azaltabilir.
  • Yaban mersininde bulunan antioksidan bileşenleri hafızayı iyileştirmenin yanı sıra yaşa bağlı bilişsel hastalık riskini de düşürmektedir.
  • Yaban mersini kan şekerini düzenler.
  • Yaban mersini iyi bir vitamin, mineral ve lif kaynağıdır. Yüksek C vitamini içeriğiyle birlikte mineraller vücut tarafından daha iyi emilir ve kan oluşumunu ve hücrelere oksijen taşınmasını destekler.
  • Bağırsak sağılığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

 Taze veya kuru yaban mersini salatalara da eklenebilir. Meyve çayı olarak da tüketilebilir.

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