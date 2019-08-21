Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde çeşitli nedenlerle yaralanan çok sayıda yabani hayvanı tedavi ederek, sağlığına kavuşturuyor. Erzincan’da Ramazan Bayramı’nda bulunan ve rehabilitasyon merkezine getirilen “Bayram” isimli yavru dağ keçisi ise merkezin maskotu oldu.

Doğa Korumu Milli Parklar Genel Müdürlüğü Erzurum 13. Bölge Müdürü Mehmet Fehmi Yüksel, “2014 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kars Kafkas Üniversitesi ile birlikte Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi protokol kapsamında faaliyete girmiştir. Burada özellikle Artvin, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Bingöl Bölge Müdürlüğümüz sınırları dışı, bölgedeki illerden yaralı hayvanlar buraya nakledilmekte, yaralı hayvanlar nakledilmeden önce ilk bulundukları yerlerdeki şube müdürlüklerimiz tarafından ilk tedavileri yapıldıktan sonra buraya rehabilite edilmek amacıyla, tedavi edilmek amacıyla buraya gönderilmekte ve burada 2-3-4 ay gibi uzun zamanlar tedavisi gerçekleştirilmektedir. Rehabilite edilip, doğaya kazandırılabilecek hayvanlarımız tekrar doğaya kazandırılıyor. Doğaya kazandırılamayacak hayvanlar en yakın hayvanat bahçelerinde insanların hayvan sevgisini görmesi ve aşılanması için hayvanat bahçelerine gönderilmektedir” dedi.

Erzincan‘da bulunan ve Kars’a getirilerek gerekli tedavisi yapıldıktan sonra Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakımı yapılan yavru dağ keçisi “Bayram” ile ilgili açıklamalarda bulunan DKMP Erzurum 13. Bölge Müdürü Mehmet Fehmi Yüksel, “Dağ keçimizin üniversitemiz hocası ve veteriner hekimleri tarafından tedavisi yapılmakta, şu anda sağlığında herhangi bir sorunu yoktur. Sütle beslenmekte ve otla beslenmeye de geçmektedir. Tam olarak rehabilite edildikten sonra biraz da büyüdükten sonra doğaya uyum sağladığı süre içerisinde doğaya tekrar bırakılacaktır” diye konuştu.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) yerleşkesinde yer alan, idari, klinik ve rehabilitasyon bölümleri bulunan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı merkezde Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Bingöl, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane ve Artvin’den getirilen çok sayıda yabani hayvan tedavi ediliyor.

“Bayram merkezin maskotu”

Ramazan Bayramı’nda Erzincan’da köylüler tarafından bulunan ve DKMP Erzincan İl Müdürlüğü’ne oradan da Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen yavru dağ keçisi merkezin maskotu oldu. Bakıcısı Veteriner Hekim Derya Deli’yi annesi bilen Bayram, bakıcıyla birlikte yürüyor, oyun oynuyor, acıktığı zaman bakıcısının elinden biberonla süt içiyor. Bayram, bakıcısı Derya Deli’nin sesini suyunca adeta onu görmek için ortalığı birbirine katıyor.

Bin 600 metrekaresi kapalı toplam 14 bin metrekare alana kurulan merkez, bölgedeki illerde çeşitli nedenlerle yaralanan ya da rahatsızlanan boz ayı, vaşak, yırtıcı kuşlar, su kuşları ve birçok yabani hayvana hizmet veriyor. Yaban hayvanların şifa bulduğu merkezde veteriner hekimler nezaretinde yaban hayvanlarının bakımı ve tedavisi yapılıp doğal ortamına salınıyor.

Öte yandan, Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde başta dağ keçisi olmak üzere çakal, leylek, kirpi, baykuş, atmaca, kaya samuru olmak üzere çok sayıda yaban hayvanı tedavi görüyor.