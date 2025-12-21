Yaban hayatı tek tek böyle kayıt altına alınıyor!

Artvin’de yaban hayatına yönelik önemli bir çalışma sahaya yansıdı. Yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla geniş kapsamlı bir yaban hayvanı envanter çalışması gerçekleştirildi.

Envanter çalışması gerçekleştirildi

İl genelinde yürütülen çalışmalarda, yaban hayvanlarının popülasyon durumu ve yaşam alanlarıyla ilgili veriler kayıt altına alındı. Envanter çalışmasına Artvin Çoruh Üniversitesi, avcı dernekleri ile Doğuş Enerji çalışanları da destek verdi.

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çalışmalara katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür edilerek, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.