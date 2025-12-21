  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam Yaban hayatı tek tek böyle kayıt altına alınıyor!
Yaşam

Yaban hayatı tek tek böyle kayıt altına alınıyor!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Artvin genelinde yürütülen kapsamlı çalışma, yaban hayvanlarının durumu ve yaşam alanlarıyla ilgili önemli verileri ortaya koydu.

Artvin’de yaban hayatına yönelik önemli bir çalışma sahaya yansıdı. Yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla geniş kapsamlı bir yaban hayvanı envanter çalışması gerçekleştirildi.

 

Envanter çalışması gerçekleştirildi

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce, yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik yaban hayvanı envanter çalışması gerçekleştirildi.

 

İl genelinde yürütülen çalışmalarda, yaban hayvanlarının popülasyon durumu ve yaşam alanlarıyla ilgili veriler kayıt altına alındı. Envanter çalışmasına Artvin Çoruh Üniversitesi, avcı dernekleri ile Doğuş Enerji çalışanları da destek verdi.

 

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çalışmalara katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür edilerek, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

1 milyonluk keçi! 3 avcıya dev ceza
1 milyonluk keçi! 3 avcıya dev ceza

Yaşam

1 milyonluk keçi! 3 avcıya dev ceza

Kış bastırdı, dağ keçileri yaylaya indi
Kış bastırdı, dağ keçileri yaylaya indi

Yaşam

Kış bastırdı, dağ keçileri yaylaya indi

Munzur’un sarp kayalıklarında yaban keçileri böyle görüntülendi
Munzur’un sarp kayalıklarında yaban keçileri böyle görüntülendi

Yerel

Munzur’un sarp kayalıklarında yaban keçileri böyle görüntülendi

Yaban keçisini vurdu, 956 bin liralık ceza yedi
Yaban keçisini vurdu, 956 bin liralık ceza yedi

Yaşam

Yaban keçisini vurdu, 956 bin liralık ceza yedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23