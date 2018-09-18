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Yaban hayatı "fotokapan"la görüntülendi

Yaban hayatı çeşitli bölgelere kurulan  fotokapanlarla görüntülendi.

18 Eylül 2018 Salı 16:09
Yaban hayatı "fotokapan"la görüntülendi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Düzce Şube Müdürlüğü  tarafından yaban hayvanların görüntülenmesi için kentin çeşitli bölgelerine  fotokapanlar kuruldu.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından sosyal  medyada paylaşılan görüntülerde, kurt, boz ayı, yaban domuzu, tilki ve çakal yer  alıyor.

Şube Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülere, "Düzce ormanlarının  yaban hayatı zenginliği" notu düşüldü.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanteri ve İzleme Projesi kapsamında  Yığılca, Akçakoca, Gölyaka, Çilimli, Cumayeri ve Kaynaşlı ilçelerinde belirli  noktalara kurulan fotokapanlarla hem yaban hayatı izleniyor hem de kaçak  avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 16:09
  1. Düzce
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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