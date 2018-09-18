Yaban hayatı "fotokapan"la görüntülendi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Düzce Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanların görüntülenmesi için kentin çeşitli bölgelerine fotokapanlar kuruldu.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kurt, boz ayı, yaban domuzu, tilki ve çakal yer alıyor.

Şube Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülere, "Düzce ormanlarının yaban hayatı zenginliği" notu düşüldü.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanteri ve İzleme Projesi kapsamında Yığılca, Akçakoca, Gölyaka, Çilimli, Cumayeri ve Kaynaşlı ilçelerinde belirli noktalara kurulan fotokapanlarla hem yaban hayatı izleniyor hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.