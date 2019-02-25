0553 313 94 23

Yaani’ye e-posta ve navigasyon geliyor

Turkcell’in arama motoru Yaani, iki önemli yeniliği daha kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:32
Yaani’ye e-posta ve navigasyon geliyor

Turkcell’in arama motoru Yaani, iki önemli yeniliği daha kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Güvenli ve yerli e-posta hizmeti ile en güncel harita verileriyle donatılmış navigasyon özellikleri çok yakında Yaani’de olacak.



Dijital operatör Turkcell tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin arama motoru Yaani ile Türkiye yepyeni bir yerli e-posta hizmetine kavuşuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre günde 3 milyondan fazla aramanın gerçekleştirildiği Yaani, şimdi de kullanıcılarını e-posta ve en son teknolojilerle donatılmış navigasyon uygulamalarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Müşterilerinin 1440 dakikasının her anında onların yanında olma stratejisi ile dijital servisler sunan Turkcell, Türkiye’de geliştirilen Yaani E-posta ve Yaani Navigasyon servisleri sayesinde çok önemli bir ihtiyaca daha cevap verecek.



“Amacımız müşterilerimize en iyi deneyimi sunabilmek


Dijital Operatör vizyonu ve 1440 stratejisi ile kullanıcılarının her anına değer katmak için çalıştıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Bu amaç doğrultusunda hayata geçirdiğimiz dijital ürün ve servislerimiz sadece Türkiye’de değil dünyada da çok büyük ilgi görüyor. Biz müşterilerimiz için gerçekten fark yaratan, yepyeni özellikleri ile rakipleri arasından sıyrılan, üstün bir kullanıcı deneyimi vaat eden servisler geliştiriyoruz. Yaani ile de bunu yaptık. Müşterilerimizin de teveccühü ile bir yıl gibi kısa sürede 8 milyon indirme sayısına ulaştık. Şimdi Türkiye’nin arama motoruna e-posta ve navigasyon özelliklerini ekliyoruz. Burada da fark yaratacağımıza eminim” dedi.



Trafik yoğunluğu entegrasyonu ile sürücülere zaman kazandıracak


Yaani’ye yeni eklenecek olan e-posta ve navigasyon servislerinin verileri Turkcell veri merkezlerinde saklanacak. Müşteri deneyimini ön planda tutarak kolay kullanım sunacak olan Yaani E-posta servisi Turkcell servisleri ile bütünleşik çalışacak.Bireysel kullanıma ek olarak, Kurumlar için de hizmet sağlayacağız. Ayrıca, kullanıcılar dilerlerse Hızlı Giriş teknolojisi ile giriş yapabilecekler. En güncel harita verileriyle donatılmış son teknolojilerin kullanıldığı Yaani Navigasyon servisi ise kullanıcılarına en doğru ve güncel adresi gösterecek, trafik yoğunluğu entegrasyonu ile sürücülere zaman kazandıracak. Hem mobil uygulama hem de web’ten ulaşılabilen Yaani, iOS ve Android marketlerden indirilebiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kalkan: "Firavunlaşan Sisi cuntasının idamlarını durdurmak için insanlık ayağa kalkmalıdır"
    1. Kalkan: "Firavunlaşan Sisi cuntasının..
    2. Kayserispor’un minik prensesleri
    3. Gabar’da hainlere büyük darbe
    4. Bakan Kasapoğlu: “Sincan Türkiye’nin..
    5. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    6. Komiser yardımcılarına Fetullah..
    7. Gümüşhane’de seçim güvenliği..
    8. Otoyolda otomobilin çarptığı..
    9. Sözeri: "Eski özgüvenimizi yakaladık"
    10. Hindistan’da sahte içkiden ölü sayısı..
    11. Bir annenin feryadı: “Çocuklarımı..
    12. Adana’da Okullararası Yıldızlar Masa..
    13. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç..
    14. Malatya’da 175 mahalle bekçisi göreve..
    15. Ahlat Merkez YBO, voleybolda il..
    16. Epilepsi hastası anne ve kızı 4 gündür..
    17. Özselek’ten yapılandırmada son gün..
    18. Kaymakam Ermiş’ten “Taraftar yorumu”
    19. Adana’da Okullararası Yıldızlar Tenisi..
    20. Bursa Memur-Sen’den İslam İşbirliği..
    21. DTSO Meclis toplantısı gerçekleştirildi
    22. İflası yaşayan yatırımcı yabancı..
    23. Bursa narkotik polisinden uyuşturucu..
    24. Sözlü: "Her okul, her fabrika 2 köpeği..
    25. Giresun İl Özel İdaresi’nden istinat..
    26. Zeybekci, heyelan bölgesinde
    27. Günün ilk yarısında en çok değer..
    28. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    29. TBMM Başkanlık Divanı toplantısı
    30. Netanyahu için zor hafta
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor