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Ekonomi YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı
Ekonomi

YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

Türkiye’den 7/24 kesintisiz hizmet veren ve Turkcell veri merkezleri kalitesiyle güvenli e-posta hizmeti sunan YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:18:00 -
YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, son yıllarda kullanıcıların en çok önem verdiği konuların başında veri güvenliğinin geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Turkcell’de önceliğimiz her zaman, müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak oldu. Veri güvenliği de müşterilerimizin taleplerinin en başında geliyor. Bu doğrultuda biz yıllardır ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ prensibiyle hareket ediyor, sunduğumuz ürün ve hizmetleri bu anlayışla geliştiriyoruz. Tamamen yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen YaaniMail platformunda toplanan verileri, Türkiye’de bulunan yüksek güvenlikli veri merkezlerimizde ve kendi sunucularımızda saklıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yerli ve milli teknolojilerimizle geliştirdiğimiz yeni dijital ürün ve hizmetler sunmayı sürdüreceğiz.”

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