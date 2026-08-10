Günlerce yavrusunu taşıdı: Anne yunusun yürek burkan vedası: Bilim dünyası şaşkın

Avustralya'nın Bunbury kenti açıklarında deniz araştırmaları yapan Geographe Marine Research ekibi, yunusların sosyal yaşamına ilişkin çarpıcı görüntüler kaydetti.

Araştırmacıların “Fraggle” adını verdiği anne yunus, yaklaşık iki hafta önce dünyaya gelen ancak daha sonra hayatını kaybeden yavrusunun cansız bedenini suyun üzerinde taşıdı.

ÖLÜ YAVRUSUNU GÜNLERCE BIRAKAMADI

Görüntülerde Fraggle'ın yavrusunu suyun yüzeyinde tutmaya çalışarak onunla birlikte ilerlediği görülüyor.

Anne yunusun yavrusunun cansız bedenini terk etmemesi kadar çevresinde yaşananlar da araştırmacıların dikkatini çekti. Sürüdeki diğer yunuslar Fraggle'ı yalnız bırakmadı ve anne yunusun çevresinde yüzerek ona eşlik etti.

Bilim insanları, yunuslarda daha önce de ölen yavruyu bir süre taşıma davranışının gözlemlendiğini ancak diğer yunusların anneye eşlik etmesinin türün güçlü sosyal ilişkilerini göstermesi açısından dikkat çekici olduğunu değerlendiriyor.

SON DÖRT YAVRUSUNU DA KAYBETTİ

Fraggle'ın geçmişine ilişkin verilen bilgiler ise yaşanan olayı daha da hüzünlü hale getirdi.

New York Times'ın aktardığı bilgilere göre araştırmacılar, Fraggle'ın yeniden anne olmasının ardından yavrusunun hayatta kalacağı umudunu taşıyordu. Ancak anne yunusun son dört yavrusunun da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Araştırmacılar, son yavrunun ölümünden önce normalden daha yüksek solunum sıklığı gözlemlendiğini bildirdi. Bunun yavrunun sağlık durumunun kötüleştiğinin işaretlerinden biri olabileceği değerlendirildi.

DİĞER YUNUSLAR ANNEYİ YALNIZ BIRAKMADI

Fraggle'ın yavrusuyla birlikte ilerlediği sırada diğer yunusların çevresinde yüzmesi, araştırmacıların üzerinde durduğu en dikkat çekici ayrıntılardan biri oldu.

Geographe Marine Research ekibi, sürüdeki diğer yunusların anneye eşlik etmesinin yunuslar arasındaki güçlü sosyal bağların bir göstergesi olabileceğini belirtti.

Yunusların oldukça gelişmiş sosyal ilişkiler kurduğu, birbirleriyle uzun süreli bağlar geliştirebildiği ve sürü içerisindeki diğer bireylerin davranışlarına tepki verdiği biliniyor.

BİLİM DÜNYASI BU DAVRANIŞI NASIL AÇIKLIYOR?

Yunus ve balinaların hayatını kaybeden yavrularının bedenlerini taşımaları, yanlarında kalmaları veya onları korumayı sürdürmeleri bilimsel araştırmalarda “ölüm sonrası özenli davranış” kapsamında inceleniyor.

Bilim insanları bunun, anne hayvanın yavrusunu yeniden canlandırmaya çalışma davranışıyla veya ölüm durumuna verdiği tepkiyle ilişkili olabileceği üzerinde duruyor.

Hayvanların insanlardakine benzer biçimde “yas” tutup tutmadığı konusunda ise bilim dünyasında kesin bir görüş bulunmuyor. Buna karşın yunuslarda gözlemlenen bu tür davranışlar, ölüm karşısında verdikleri tepkilerin ve sosyal ilişkilerinin anlaşılması açısından önemli örnekler arasında değerlendiriliyor.

Fraggle'ın günler boyunca yavrusunun cansız bedeninden ayrılmaması ve sürüdeki diğer yunusların anneye eşlik etmesi, deniz memelilerinin sosyal dünyasına ilişkin yürek burkan görüntülerden biri olarak kayıtlara geçti.