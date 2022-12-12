Ya teslim olun ya da ‘sarı torba’

Kahraman Mehmetçik’in terör örgütü PKK’ya karşı amansız mücadelesi devam ediyor. Son olarak Pençe Kilit bölgesindeki hava destekli operasyonda sıkışan saldırı hazırlığındaki 4 terörist teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı, o anlara ilişkin görüntüleri resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

“TERÖRİSTLER İÇİN KAÇIŞ YOK”

“Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak” sözleriyle paylaşılan videoda, saldırı hazırlığındaki bir grup terörist zorlu arazide tespit edildi. Bölgede başlatılan hava destekli operasyon kapsamında sıkıştırılan teröristlerin kaçmalarına engel olmak için geçiş yolları helikopterle ateş altına alındı.

KAÇAMAYACAKLARINI ANLAYIP TESLİM OLDULAR

Havadaki ve karadaki unsurların birbiriyle koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu terörist grubun çevresi tamamen sarıldı. Bulundukları yerden kaçamayacaklarını anlayan teröristler silahlarını bırakarak teslim oldu.

TELSİZ KONUŞMALARI DA KAMERADA

Helikopter pilotu ile komandoların telsiz konuşmaları da videoda yer aldı. Videonun bir yerinde helikopter pilotunun “Elleriniz dert görmesin” dediği duyuluyor. Karadan operasyonu yürüten komandolardan biri de “Allah’a emanet, güle güle gidin. İyi uçuşlar. Sizin de ellerinize sağlık” sözleriyle helikopter pilotuna karşılık verdi.