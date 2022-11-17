Ya milliyetçiliği bırak ya o masadan kalk!

Milliyetçi-muhafazakâr makyajla kurduğu İyi Parti’yi CHP’ye koltuk değnekliği yapan ve PKK’nın uzantısı HDP ile yan yana gelebilecek bir hale büründüren Meral Akşener’in kafa karışıklığı sürüyor. Siirt gezisi sırasında ‘Burası Kürdistan’ diyen HDP’liye ve CHP’nin ‘HDP’lilere bakanlık’ sözü karşısında dut yemiş bülbüle dönen Akşener, dün Meclis’te yaptığı konuşmada, “Teröre asla teslim olmayacağız” diyerek büyük bir pişkinlik örneği sergiledi.

Daha önce söylediği “HDP’nin olduğu masada biz olmayız” sözlerine rağmen hala 6’lı masada oturmaya devam eden Akşener, büyük bir çelişki örneği olan konuşmasında, “Biz büyük Türk milletiyiz. Kimlerin mesajını taşırsa taşısın asla teröre teslim olmadık, korkmadık, sinmedik” ifadelerini kullandı. PKK’nın siyasi temsilcisi konumundaki HDP’nin 6’lı masanın tam göbeğinde oturduğuna sağır sultan bile duymuşken, “Asena” lakaplı Akşener’in, tabanın aklıyla alay edercesine takındığı tavrı Akit’e değerlendiren akademisyen ve STK temsilcileri, “Samimi değil” görüşünde birleşti.

Samimi olsa masayı tekmelerdi

Gazetemize konuşan Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Akşener’in samimi olsa 6’lı masayı tekmeleyeceğini, tekmelemezse de nezaketle kalkıp gideceğini söyledi. Yardımcıoğlu, şöyle devam etti: “Saldırıdan sonra PKK ve YPG’ye laf söyleyen hanımefendi, HDP’ye herhangi bir şey söylemiyor. PKK eşittir HDP, HDP eşittir YPG, o da eşittir etle tırnak gibi olan CHP’dir. Dün HDP’nin milletvekilliğini yapanlar bugün CHP’de genel başkan yardımcısı konumundalar. Dünyanın en aptal adamları bile HDP ile PKK’nın eşit olduğunu bilir. Sen PKK ve YPG’ye laf atıp terörü lanetleyeceksin, sonra PKK’nın siyesi uzantısı ortağın HDP’nin oylarına göz dikerek masada kalmaya devam edeceksin. Neticede Akşener, güvenilirliğini yitirmiştir. Sureti haktan görünüp içi başka dışı başka bir insan olduğunu herkes görüyor. Oysa masadan kalkıp, ‘PKK eşittir HDP’ dese, ‘ben Müslüman Türk milletin yanındayım’, ‘Türkiye’deki mazlum mağdur insanların yanındayım’ dese, Meral Hanım, cumhur ittifakıyla birlikte olmasa da daha çok teveccüh, muhabbet kazanır.”

Hepsini aynı merkez yönetiyor

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran ise şunları söyledi: “HDP ile ilişkileri ortada. Yerel seçimlerde büyükşehirlerde ittifak yaparak birlikte CHP’yi desteklediler. HDP ile İYİ partinin encümen üyeleri aynı partinin amblemi altında seçime girdi. Bunlar timsah göz yaşları. Böyle laf cambazlığı yaprak kendi tabanlarına güya ‘bunlar terör örgütüne karşıymış’ gibi rol yapıyorlar. Bakmayın aralarında fark varmış gibi görünmesine, aynı merkez tarafında idare ediliyorlar. Meral Akşener, Demirtaş’a kahvaltı güzellemesi yapmadı mı? Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapmanın Abdullah Öcalan veya Murat Karayılan ile kahvaltı yapmaktan ne farkı var. Kimseyi kandırmasınlar. Meral Akşener terörü kınamadan önce oturduğu masadan kalkmalıdır.”