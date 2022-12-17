‘Ya Kılıçdaroğlu ya…’ İsmail Saymaz HDP’nin adayını açıkladı

CHP ve HDP arasındaki ortaklık yeni bir seviyeye ulaştı. HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa kendi adayı çıkaracağını belirtti. O ismin de Gülten Kışanak olduğu ifade edildi.

İsmail Saymaz'ın halktv.com.tr'de yayınlanan bugünkü yazısının ilgili bölümü:

HDP, cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kadın aday göstermeye karar verdi. Bu isim eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Siirt Milletvekili Gültan Kışanak.

Altı yıldır cezaevinde olan Kışanak hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmuyor.

Bir HDP yetkilisi, Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesi halinde Kışanak kararını gözden geçirebileceklerini belirterek, “Gereken bütün kolaylıkları gösteririz” diyor.