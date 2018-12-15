XTM’lere 'işaret dilini' öğretti

Kuveyt Türk’ün 2013 yılında ilk kurulumuna başladığı ve “Şube simülasyonu yapan gelişmiş ATM” olarak nitelendirdiği XTM şubelerinde gelinen nokta, Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral ve Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Mehmet Oral, Türkçe, İngilizce, Arapça olmak üzere üç dilde hizmet veren XTM şubelerinde “işaret dili ile bankacılık” hizmetini başlattıklarını bildirerek, XTM projesinin, yazılımını tamamen kendilerinin geliştirdiği bir ürün olduğunu söyledi.

XTM Şubelerine giden müşterinin, istediği dilde görüşme başlatarak, müşteri temsilcisine bağlanıp, işlemlerini halledebildiğini belirten Oral, bu sayede müşterilerin hayatlarını kolaylaştırdıklarını söyledi. Oral, “2013’den bu yana XTM Şubelerinde 57 bini aşan müşteri sayısına ulaştık, topladığımız kaynak 740 milyon lirayı geçti” dedi.

Projeye öncelikle İstanbul’da başladıklarını, sonra diğer şehirlere ve ilçelere yaydıklarını aktaran Oral, ”Teknoloji, istihdamı destekleyen bir unsur haline geldi. Bu şekilde Türkiye’nin her yerine gidebileceğiz. 2019 yılında 20’ye yakın şube bütçeliyoruz, en az 15 tanesi XTM Şubesi olacak” diye konuştu. Oral, şu an toplam 51 XTM Şubesi bulunduğunu, 2019 yılında şube içindekiler ve bağlı noktaların da dahil edilmesi ile 35 noktaya XTM makinesi koyma hedefinde olduklarını aktardı.

Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar ise XTM’i “şube simülasyonu yapan gelişmiş ATM” olarak nitelendirerek, projenin temelinde Kuveyt Türk’ün 10 yıl önce başlattığı dijital dönüşüm yolculuğunun yer aldığını söyledi.