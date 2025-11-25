İstanbul’da akılalmaz skandal! Halk otobüsünde herkesin içinde tuvaletini yaptı, ortalık karıştı

İstanbul'da bir halk otobüsünün seferi iğrenç bir olayla kesintiye uğradı.

Olay, Taksim-Mecidiyeköy hattında sefer yapan halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, otobüse binen bir kişi seyir halindeyken araç içinde tuvaletini yaptı. Oluşan kötü koku, diğer yolcular arasında panik ve rahatsızlığa yol açtı. Duruma müdahale eden şoför, zor da olsa şahsı otobüsten indirmeyi başardı.

O anlar bir başka yolcu tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kadın yolcunun şahsın uyuşturucu kullandığını iddia ettiği de duyuldu.