İstanbul'da akılalmaz skandal! Halk otobüsünde herkesin içinde tuvaletini yaptı, ortalık karıştı
Gündem

İstanbul’da akılalmaz skandal! Halk otobüsünde herkesin içinde tuvaletini yaptı, ortalık karıştı

İstanbul’da Taksim–Mecidiyeköy hattında ilerleyen bir halk otobüsünde çekilen görüntüler, büyük tepki topladı. İddiaya göre bir yolcu, seyir hâlindeki araçta herkesin gözü önünde tuvaletini yapınca otobüste panik ve yoğun koku oluştu. Şoförün müdahalesiyle güçlükle dışarı çıkarılan şahsın o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı ve görüntüler kısa sürede infiale yol açtı.

İstanbul'da bir halk otobüsünün seferi iğrenç bir olayla kesintiye uğradı.
Olay, Taksim-Mecidiyeköy hattında sefer yapan halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, otobüse binen bir kişi seyir halindeyken araç içinde tuvaletini yaptı. Oluşan kötü koku, diğer yolcular arasında panik ve rahatsızlığa yol açtı. Duruma müdahale eden şoför, zor da olsa şahsı otobüsten indirmeyi başardı.
O anlar bir başka yolcu tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kadın yolcunun şahsın uyuşturucu kullandığını iddia ettiği de duyuldu.

anında uyum

amerikalılar samimiyet ve içtenlik gereği herkesin içinde osururlar, bununki ise bir tık üstü olmuş. siz bu millete hedef gösterin yeter ki, sıçarlar! bak, zaten heroin de çekiyormuş, nesi eksik bunun amerikalıdan?

kokuyu bile betimlemiş

akit detayda bir numara! ne yemiş acaba, onu da saptaya bildiniz mi?
