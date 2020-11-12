Xiaomi'nin yeni telefonları Türkiye'de satışa sunuldu! İşte özellikleri

Xiaomi, geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı Mi 10T serisini Türkiye'de satışa sundu. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefon modellerinin Türkiye fiyatını da açıkladı. Peki yeni telefonlar hangi özellikleriyle kullanıcıların beğenisine sunuldu? İşte Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun özellikleri ve fiyatı...

Xiaomi Mi 10T, 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 144 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geldi. Cihazın ön tarafında 20 Megapiksel çözünürlüğünde, arka tarafında ise 64 Megapiksel ana kamera, 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 Megapiksel makro kamera bulunuyor. Gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden alan telefon, kullanıcılara 6 GB RAM, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. 33W hızlı şarj destekli Xiaomi Mi 10T'de 5000 mAh kapasiteli batarya bulunuyor.

Xiaomi Mi 10T Pro ise 6,67 inç, Full HD+ 144 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD bir ekranla kullanıcıların beğenisine sunuldu. Cihazın ön tarafında 20 Megapiksel çözünürlüğünde, arka kısmında ise 108 Megapiksel ana kamera, 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 Megapiksel makro kamera olmak üzere üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Gücünü 5G destekli Snapdragon 865 işlemcisinden alan telefon, kullanıcılara 8 GB RAM, 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı sunuyor. 33W hızlı şarj destekli Xiaomi Mi 10T Pro'da 5000 mAh kapasiteli batarya bulunuyor.

İşte Xiaomi 10T ve Xiaomi 10T Pro'nun fiyatı

Xiaomi 10T'nin 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama sunan versiyonu 4,999 TL; 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunan versiyonu 5,199 TL'den satışa çıktı.

Xiaomi 10T Pro'nun satış fiyatı ise 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama sunan versiyonu için 5,799 TL; 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı sunan versiyonu için 5,999 TL olarak belirlendi.