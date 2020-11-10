Xiaomi'nin yeni mini bilgisayarı satışa sunuldu! İşte özellikleri ve fiyatı...

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Ningmei Rubik's Cube Mini isimli yeni mini bilgisayarını satışa sundu. Boyutuyla dikkat çeken yeni bilgisayar, özellikleriyle de dikkat çekmeyi başardı. Peki Xiaomi Ningmei Rubik's Cube Mini kullanıcılara neler vadediyor? İşte İşte Xiaomi Ningmei Rubik's Cube Mini bilgisayarın özellikleri ve fiyatı...

62 x 62 x 42 mm boyutlarında,145 gram ağırlığında olan Xiaomi Ningmei Rubik's Cube Mini, bu özelliğiyle birlikte cebe rahatlıkla sığabiliyor. Bilgisayarda 4 çekirdekli 2 GHz hızında Intel Celeron J4125 işlemci bulunuyor.

Bilgisayarın 6 GB, 8 GB RAM ile 128 GB, 256 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor. Tüm bunların yanı sıra bilgisayarda HDMI girişi, 2 adet USB 3.0 girişi, 1 adet USB Type-C girişi, kart okuyucu, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 4.2 gibi özellikler de yer alıyor.

Xiaomi Ningmei Rubik's Cube Mini fiyatı

Xiaomi Ningmei Rubik's Cube Mini'nin satış fiyatı 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı için 189 dolar, 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı için 239 dolar, Marvel sürümü için ise 259 dolar olarak belirlendi.