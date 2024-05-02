Xiaomi rüzgârı taklit eden cihazını tanıttı! Sonunda bunu da yaptı: Yok artık dedirtti... Çoktan kuyruğa girdiler!
Xiaomi Mijia Fan Light pervaneli tavan aydınlatması hem güneşin doğal ışığını hem de farklı rüzgâr esintilerini taklit edebiliyor. Böylece yaşam kalitenizi arttırıyor. Gören şaşkına döndü.
HyperOS işletim sistemini elinden geldiğince hızlı bir şekilde yaygınlaştırmaya gayret eden Xiaomi ardı ardına ürün tanıtımları yapıyor. Firmanın bu hafta tanıttığı HyperOS odaklı akıllı ürünü pervaneli tavan aydınlatması oldu.
Xiaomi Mijia Fan Light özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Mijia Fan Light pervaneli tavan aydınlatması, geleneksel pervanelerin çok çok ötesine gidiyor. HyperOS desteği bir yana güneşin ve rüzgârın doğadaki senaryolarını taklit ederek insan sağlığına da olumlu katkı yapıyor.
Cihazın aydınlatma modülü Ra97 renk işleme desteğine sahip ve güneş ışığının dalga boylarını taklit edebiliyor. Böylece görsel yorgunluk gibi sıkıntıların önüne geçilirken göz rahatlığı sağlanıyor ve daha iyi uyku düzeni elde edilebiliyor.
Dakikada 160 metreküp hava akışı sağlayabilen pervane ise doğal bir rüzgar hissi oluşturabiliyor. Uygulama üzerinden göl kenarı veya kamp alanı gibi senaryolar taklit edilebiliyor. Uyku esnasında ise insan vücudundaki ısı değişimine uygun olarak akışı ayarlayabiliyor. Çalışma gürültüsü ise 32 desibel oluyor. Mijia Fan Light ürünü 76$ olarak kitle fonlama desteğine çıktı ancak nihai satış fiyatı daha yüksek olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ekonomi
Akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine zam, otogaza indirim! Araç sahipleri, bir iyi bir de kötü haber geldi
Otomotiv
İkinci el araba satın almak isteyenler! En ucuz, en uygun modellerin yer aldığı markalar: Otomobil 200 bin lira...
Dünya
Ünlü dev şirket satılıyor! Satış kararı için basın açıklaması: ABD merkezli şirketle anlaşma tamamlandı