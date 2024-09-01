Xiaomi ne kadar SU7 sattığını açıkladı! Rakipleri kıskandıracak sayı

Xiaomi, ilk elektrikli otomobilinin teslimatlarını artırmaya devam ediyor. Buna göre şirket üst üste üçüncü ayda 10 bin teslimat adedini aştı. Bu da teslimatların önemli bir noktaya ulaştığı üçüncü ayı işaret ediyor. Şirket ayrıca 100 bin satış için de tarih verdi.

Xiaomi SU7 elektrikli SUV’nin teslimatları Ağustos ayında 10 bin adedi geçti. Kesin rakamlar açıklanmamış olsa da, SU7’nin teslimatları birkaç aydır 10 bini geçiyor. Çinli şirket, Kasım ayına kadar toplamda 100 bin, yıl sonuna kadar 120 bin SU7 teslimatı hedefliyor.

Xiaomi Auto tarafından sunulan üç aylık mali rapor, enerji bölümünden yapılan satışların Nisan-Haziran döneminde 902 milyon dolar gelir elde ettiğini söyledi. Elektrikli araçlar dahil olmak üzere yenilikçi işletmeler için brüt kar marjı ise yüzde 15 civarında oldu.

Ancak şirketin bir süredir zarar ettiğini belirtelim. Xiaomi’nin otomobil bölümü, 252 milyon dolar işletme zararı açıkladı. Yaklaşık 30 bin dolarlık fiyatıyla, teslim edilen her araç Xiaomi’ye 9 bin 200 dolar zararla sonuçlandı.

Xiaomi, artan elektrikli araç üretimini ve teslimatları için Haziran ayında çift vardiya çalışabilen yeni bir tesis açtı. Şirket ayrıca mağaza ağını genişletmeye devam ediyor ve Ağustos ayında 8 yeni lokasyon ekleyerek toplam 111 mağazaya ulaştı. Eylül ayında ise 16 mağazanın daha açılması planlanıyor.

Tabii satışların sadece Çin pazarına özel olduğunu belirtmek gerekiyor. Şimdilik Çin’e bağlı kalacağını söyleyen Xiaomi, Avrupa pazarını da hedefliyor.

Kaynak: Shift Delete