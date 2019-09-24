Xiaomi Mi Mix Alpha’yı tanıttı
Çin’in önemli bilişim ve teknoloji şirketi Xiaomi, telefon piyasasını alt üst edecek yeni modeli Xiaomi Mi Mix Alpha’yı düzenlenen bir etkinlik ile duyurdu. Alıştığımız akıllı telefonlara göre çok farklı bir tasarıma sahip olan Xiaomi’nin yeni modeli Mi Mix Alpha’nın, belirlenen özellikleri ve fiyatı açıklandı.24 Eylül 2019 Salı 18:03
Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr
Alışılagelmiş akıllı telefon tasarımlarına yeni bir soluk getirecek gibi görünen Xiaomi Mi Mix Alpha yüzde 180 gibi daha önce hiç görmediğimiz yüksek bir ekran-kasa oranı ile görenleri hayrete düşürdü. Mi Mix Alpha, şu ana kadar hiçbir modelde örneği görülmeyen ekran tasarımı ve kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. Telefon 360 derecelik bir ekrana sahip ve yüzeyinde hiçbir tuş barındırmıyor. Ekranın kenarlarında bile dokunmatik led yer alırken, Xiaomi telefon değil ekran üretmiş demek abartı olmaz. Cihazın alt çerçevesinin ölçüsü ise 2.16 milimetre.
Xiaomi Mi Mix Alpha teknik özellikler:
Ekran: Henüz bilinmiyor
AMOLED Full HD+ sarmal ekran, %180 ekran gövde oranı
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855+
RAM: 12 GB
Depolama: 512 GB
Arka Kamera: 108 MP ana kamera, 16 MP geniş açılı kamera, 12 MP telefoto
Batarya: 4050 mAh, 40 watt kablolu, 30 watt kablosuz şarj
Bağlantı: Bluetooh 5.1, USB Type-C, 4G LTE ve 5G, çift SIM kart, Wi-Fi 6
Boyutlar: Henüz bilinmiyor
Ağırlık: Henüz bilinmiyor
Dayanıklılık: Henüz bilinmiyor
Güvenlik: Ekrana gömülü parmak izi sensörü, yüz tanıma
Renk: Ekranda hangi renk varsa o.
İşletim Sistemi: Android 10 ve MIUI 11
Xiaomi Mi Mix Alpha fiyatı
Telefonun Çin yuanı cinsinden fiyatı 19.999 yuan. Türk Lirası olarak hesaplandığındaysa vergisiz hali ile 16.000 TL civarında bir fiyat ortaya çıkıyor.
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