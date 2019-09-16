Xiaomi Mi 9 Pro tanıtımı yapıldı mı?

Çok konuşulan ve merakla beklenen Xiaomi Mi 9'un ardından tanıtımının yapılması beklenen Xiaomi Mi 9 Pro'nun tarihi belli oldu. Peki ama Xiaomi Mi 9 Pro ne zaman tanıtılacak? Xiaomi Mi 9 ile arasındaki fark ne? İşte detaylar...

Mate 30 tanıtıldıktan hemen sonra yani 24 Eylül tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte Xiaomi Mi 9 Pro'nun modelleri tanıtılacak. Bununla birlikte şirketin, Mi Mix 4 ve MIUI 11’i yayınlaması ve yeni Mi TV modelini tanıtması da beklentiler arasında.

Xiaomi Mi 9’un daha gelişmiş versiyonu olan Xiaomi Mi 9 Pro, 6.39 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana sahip. 4000 mAh bataryasıyla dikkat çeken Pro, Qualcomm’un yeni Snapdragon 855 Plus işlemcisinden güç alıyor.

Xiaomi Mi 9 Pro için düşünülen yenilik 30 W kablosuz hızlı şarj etme özelliği oluyor.

Xiaomi Mi 9 Lite ne zaman çıkıyor?