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Xiaomi Mi 9 Pro tanıtımı yapıldı mı?

Çok konuşulan ve merakla beklenen Xiaomi Mi 9'un ardından tanıtımının yapılması beklenen Xiaomi Mi 9Pro'nun tarihi belli oldu. Peki ama Xiaomi Mi 9 Pro ne zaman tanıtılacak? Xiaomi Mi 9ile arasındaki fark ne? İşte detaylar...

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:57
Xiaomi Mi 9 Pro tanıtımı yapıldı mı?

Çok konuşulan ve merakla beklenen Xiaomi Mi 9'un ardından tanıtımının yapılması beklenen Xiaomi Mi 9  Pro'nun tarihi belli oldu. Peki ama Xiaomi Mi 9 Pro ne zaman tanıtılacak? Xiaomi Mi 9  ile arasındaki fark ne? İşte detaylar...

Mate 30 tanıtıldıktan hemen sonra yani 24 Eylül tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte Xiaomi Mi 9 Pro'nun modelleri tanıtılacak. Bununla birlikte şirketin,  Mi Mix 4 ve MIUI 11’i yayınlaması ve yeni Mi TV modelini tanıtması da beklentiler arasında.

Xiaomi Mi 9’un daha gelişmiş versiyonu olan Xiaomi Mi 9 Pro, 6.39 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana sahip. 4000 mAh bataryasıyla dikkat çeken Pro,  Qualcomm’un yeni Snapdragon 855 Plus işlemcisinden güç alıyor. 

Xiaomi Mi 9 Pro için düşünülen yenilik 30 W kablosuz hızlı şarj etme özelliği oluyor.

Xiaomi Mi 9 Lite ne zaman çıkıyor?

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:57
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