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Teknoloji Xiaomi kullanıcılarına kötü haber: MIUI 12 güncellemesi o telefonlar için iptal edildi
Teknoloji

Xiaomi kullanıcılarına kötü haber: MIUI 12 güncellemesi o telefonlar için iptal edildi

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, aldığı yeni bir kararla 4 telefon modelini MIUI 12 güncelleme listesinden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 02:39:00 -
Xiaomi kullanıcılarına kötü haber: MIUI 12 güncellemesi o telefonlar için iptal edildi

Geçtiğimiz günlerde akıllı telefon üreticisi Xiaomi, MIUI 12 lansmanını gerçekleştirmiş ve MIUI 12 güncellemesi alacak telefon modellerini açıklamıştı. Açıklanan listede, son iki yıl içerisinde piyasaya sürülen neredeyse bütün Xiaomi akıllı telefonlar yer alıyordu. Ancak şirket aldığı yeni bir kararla, 4 telefon modelini MIUI 12 güncelleme listesinden çıkardı.

Yapılan açıklamada, Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6 ve Redmi 6A modellerinin uyumluluk ve performans sorunları nedeniyle MIUI 12 alacak Xiaomi telefonlar listesinden kaldırıldığı belirtildi.

Şirketin önümüzdeki süreçte uyumluluk ve performans sorunları nedeniyle farklı modelleri güncelleme kapsamından çıkarıp çıkarmayacağı henüz bilinmiyor.

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