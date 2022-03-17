Xiaomi hız kesmeden Türkiye'de telefon üretmeye devam ediyor

Son dönemde birçok akıllı telefon firması Türkiye’de fabrika kurdu ve akıllı telefon üretmeye başladı. Söz konusu yatırımlar, ülke ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra pek çok kişiye de istihdam kapısı oldu.

Xiaomi telefonlar ise geçtiğimiz yıl mart ayında global iş ortağı Salcomp’un İstanbul'da açtığı fabrika ile Türkiye'de üretilmeye başladı. Türkiye, dünyada Xiaomi telefonlarının üretildiği dördüncü ülke oldu.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği’nin (MOBİSAD), son araştırmasına göre ise Türkiye’de yılda 11 ile 12 milyon adet cep telefonu satılıyor. Ayda satılan ortalama 1 milyon adetlik telefonun çoğunluğunu ise giriş ve orta segment telefonlar oluşturuyor. Kurlardaki değişim nedeniyle giriş ve orta segmentte yer alan Türkiye’deki fabrikalarda üretilen cep telefonlarına talebin arttığı anlaşılıyor. Üretimin yoğunlaştığı bu segment ise pazarın yüzde 40’ına denk geliyor.

Şimdilik 4 model var ama devamı gelecek

Xiaomi markası bünyesinde bulunan Redmi 10 2022, Redmi Note 10S, Redmi 9T ve Redmi 9C modelleri ülkemizde üretiliyor. Şirket ülkemizde bu tarz cihazların üretimine devam edeceklerini söylüyor. Türkiye’deki fabrikadan çıkarak piyasaya sürülen söz konusu telefonlar, vergilendirme avantajının sağladığı uygun fiyatıyla da ön plana çıkıyor.

Türkiye'de üretilen ilk Xiaomi telefon

Xiaomi markası bünyesinde ülkemizde ilk olarak Redmi 9C modeli üretilmişti. Giriş seviyesi bir telefon olan ve öğrencileri hedefleyen Redmi 9C, MediaTek Helio G35 işlemci, 2 GB RAM / 32 GB depolama alanından güç alıyor. 6.53 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan ekranın yer aldığı telefon, 5000 mAh batarya ile bir gün boyunca ayakta kalabiliyor. Ön tarafta 5 MP kamera yer alırken, arka tarafta 13 MP ana kameraya 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

Redmi 9C değerli bir telefon. Hem Türkiye’de üretilen ilk Xiaomi cihaz olması nedeniyle hem de gün boyunca videolar oynatıp internette gezinecek bir telefon arayanlar için biçilmiş kaftan. Fiyat konusunda ise Redmi 9C’nin 32GB’lık modeline 3.299 TL, 64GB’lık modeline 3.599 TL ve 128GB’lık modeli ise 3.999 TL’ye sahip olabiliyorsunuz.