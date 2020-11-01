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Teknoloji Xiaomi Apple'ı geride bıraktı
Teknoloji

Xiaomi Apple'ı geride bıraktı

International Data Corporation tarafından yayınlanan bir rapora göre Xiaomi, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 5 milyon daha fazla cihaz satarak Apple'ı geride bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 05:46:00 -
Xiaomi Apple'ı geride bıraktı

Araştırma şirketi International Data Corporation, 2020'nin üçüncü çeyreğindeki akıllı telefon satışları raporunu yayınladı. Rapora göre Xiaomi, 5 milyon daha fazla cihaz satarak Apple'ı geride bırakmayı başardı.

Listeye göre Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 59 milyar dolarlık gelirle yıl çeyrekleri bazında en yüksek gelir elde eden şirket oldu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, üçüncü çeyrekte yüzde 22'lik bir düşüş yaşadı. Rapora göre Huawei, Samsung'dan 30 milyon az cihaz satışı gerçekleştirdi. Huawei'nin üçüncü çeyrekteki pazar payı yüzde 14,7 oldu.

Xiaomi ise üçüncü çeyrekte bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 42'lik bir artış yaşadı. Şirketin pazar payı yüzde 13,1 olarak kaydedildi.

Listede en dikkat çeken isim Apple oldu. Şirket, bir önceki yıla göre yüzde 10,6'lık bir düşüş yaşadı. Yüzde 11,8'lik pazar payına sahip olan Apple, dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi oldu.

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