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Teknoloji Xiaomi 80 Watt kablosuz hızlı şarj teknolojisini duyurdu
Teknoloji

Xiaomi 80 Watt kablosuz hızlı şarj teknolojisini duyurdu

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, geliştirdiği kablosuz hızlı şarj teknolojisini duyurdu. Yeni teknolojinin 4.000 mAh kapasiteli bir bataryayı sadece dakikalar içerisinde şarj ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 23:14:00 -
Xiaomi 80 Watt kablosuz hızlı şarj teknolojisini duyurdu

Çin merkezli Xiaomi, kablosuz hızlı şarj teknolojisi geliştirerek önemli bir yeniliğe imza attı. 80 Watt destek verebilen bu teknolojinin 4.000 mAh kapasiteli bir bataryayı sadece 19 dakika içerisinde tam şarj ettiği belirtildi.

Ancak şirket, bu teknolojinin tüketicilere ne zaman ulaşacağına dair henüz bir açıklama yapmadı.

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