Xiaomi 12 Pro ne kadar? Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro Türkiye satış fiyatı:
Xiaomi'nin 12 serisi Türkiye'ye geldi. Teknoloji severler ise Xiaomi 12 serisinin fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, Xiaomi 12 Pro fiyatı belli oldu mu?
Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro Türkiye tanıtımı gerçekleştirildi. 12 serisinin satışa çıkacağı tarih ve fiyatı da böylelikle belli oldu. Peki, Xiaomi 12 ne zaman satışa çıkacak?
Xiaomi 12 Pro ne kadar? Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro Türkiye satış fiyatı:
Xiaomi 12 serisi 12 Mayıs itibariyle satışa sürülecek. Xiaomi 12 20.999 TL'ye satışa çıkarken Xiaomi 12 Pro'nın fiyatı 24.999 TL olarak belirlendi. Xiaomi 12X modeli ise ülkemizde satışa sunulmadı.
Xiaomi 12 özellikleri
Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
RAM: 8 / 12 GB (LPDDR5)
Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)
Ön Kamera: 32 MP
Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera
Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)
İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13
Bağlantı: 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C
Xiaomi 12 Pro özellikleri
Ekran: 6,73 inç büyüklüğünde QHD+, 120 Hz tazeleme
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
RAM: 8 / 12 GB (LPDDR5)
Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)
Ön Kamera: 32 MP
Arka Kamera: 50 MP (IMX707) + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP telefoto kamera
Batarya: 4.600 mAh (120 watt kablolu, 50 watt kablosuz şarj)
İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13
Bağlantı: 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C