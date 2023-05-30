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Gündem Xi Jinping’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik
Gündem

Xi Jinping’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik

Yeniakit Publisher
2023-05-30 23:43:00 -
Xi Jinping’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Türkiye Cumhurbaşkanlığı’na yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Türkiye Cumhurbaşkanlığı’na yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti. Xi Jinping, yolladığı tebrik mesajında, Çin ve Türkiye’nin gelişmekte olan büyük devletler ve yeni yükselen piyasalar olarak, geniş ortak çıkarlara sahip olduklarına işaret etti. Son yıllarda Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkisinin gelişme eğilimini koruduğunu ve çeşitli alanlardaki somut iş birliğinde aktif ilerlemeler kaydedildiğini hatırlatan Xi Jinping, kendisinin Çin-Türkiye ikili ilişkilerine önem verdiğine dikkat çekti.

Çin Devlet Başkanı Xi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, birbirlerinin temel çıkarlarını ve önemli kaygılarını içeren konularda karşılıklı anlayış göstermeye, karşılıklı destek sağlamaya ve Çin-Türkiye stratejik iş birliğinin sağlıklı ve istikrarlı gelişmesini hızlandırmaya hazır olduklarını belirtti.

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