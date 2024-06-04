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Spor Xavi kovulmadan önce başkana gidip neler söylemiş neler! Lewandowski’yi isteyen Fenerbahçeliler düşünceli
Spor

Xavi kovulmadan önce başkana gidip neler söylemiş neler! Lewandowski’yi isteyen Fenerbahçeliler düşünceli

Yeniakit Publisher
2024-06-04 16:14:00 - 2024-06-04 16:16:23
Xavi kovulmadan önce başkana gidip neler söylemiş neler! Lewandowski’yi isteyen Fenerbahçeliler düşünceli

Xavi'nin Barcelona'dan ayrılmadan önce başkan Laporta'ya sunduğu rapordaki Lewandowski detayı gündeme bomba gibi düştü.

Barcelona'da, Robert Lewandowski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İspanya'dan Cadena Ser'in haberine göre; Barcelona'dan ayrılan teknik direktör Xavi Hernandez, gitmeden önce başkan Joan Laporta'ya takımla ilgili bir rapor sundu. Raporda en dikkat çekici kısımlar Robert Lewandowski ile ilgili kısımlar oldu ve bu kısımlar da basına yansıdı.

Xavi Hernandez, Robert Lewandowski'nin yeterince hücum pres yapamadığını, rakiplere baskı uygulamadığını ve bekledikleri performansın altında olduğunu söyledi. Takım arkadaşlarıyla da soyunma odasında sorunlar yaşayan Lewandowski'nin ayrılmasının en doğru karar olacağını iletti.

Kulübün bu seneki finansal fair play hesaplarında Robert Lewandowski'nin 32 milyon euro maaşı olduğu ve ayrıca ek 11 milyon euro da zamana yayılmış borcu bulunduğu ortaya çıktı.

2022 yazında 45 milyon euro bonservis karşılığı Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan 35 yaşındaki Polonyalı golcü, geçen sezon 49 maçta 26 gol atıp 9 asist yaptı.
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