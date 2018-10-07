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Xanthi – Larissa maçı ne zaman saat kaçta?

Yunanistan Süper Liginde Xanthi – Larissa maçı için nefesler tutuldu. 6 puana sahip Xanthi, yine 6 puanla 10. Sırada yer alan Larissa ile 8 Ekim Pazartesi günü saat 19:00’da karşı karşıya gelecek. Xanthi son haftadaki Panathinaikos müsabasında 1-2 kazanmıştı. Larissa, Lamia karşılaşmaında 1-1 berabere kalmıştı.

07 Ekim 2018 Pazar 09:26
Xanthi – Larissa maçı ne zaman saat kaçta?

Yunanistan Süper Liginde Xanthi – Larissa maçı için nefesler tutuldu. 6 puana sahip Xanthi, yine 6 puanla 10. Sırada yer alan Larissa ile 8 Ekim Pazartesi günü saat 19:00’da karşı karşıya gelecek. Xanthi son haftadaki Panathinaikos müsabasında 1-2 kazanmıştı. Larissa, Lamia karşılaşmaında 1-1 berabere kalmıştı.

Yunanistan Süper Lig maçında Xanthi ile Larissa, 08 Ekim 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Xanthi 6 puanla 9. sırada, Larissa 6 puanla 10. sırada bulunuyor. Xanthi son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Larissa son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Xanthi son haftadaki Panathinaikos müsabasında 1-2 kazandı. Larissa, Lamia karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı. Xanthi, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi. Larissa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Larissa, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 09:26
  1. Xanthi – Larissa maçı
  2. Xanthi – Larissa maçı ne zaman saat kaçta?

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