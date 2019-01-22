0553 313 94 23

Xabi Alonso, vergi kaçırma suçlamalarını kabul etmedi

- Eski futbolcu Xabi Alonso:"Adalete güvenerek, sonuna kadar masumiyetimi savunmaya devam edeceğim"

22 Ocak 2019 Salı 19:47
Xabi Alonso, vergi kaçırma suçlamalarını kabul etmedi


MADRİD (AA) - İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan eski futbolcu Xabi Alonso, "Adalete güvenerek, sonuna kadar masumiyetimi savunmaya devam edeceğim." dedi.

Madrid İl Mahkemesindeki davası, yasada değişiklik yapıldığı için başka bir mahkemenin yetki alanına girebileceği gerekçesiyle ertelenen Xabi Alonso, duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.

Alonso, "Her şeyi iyi yaptığıma ianancım ve güvenim tam. Baştan itibaren hiçbir şeyi saklamadım. Kendimi savunup, adalete güvenmeliyim. Bu yüzden buraya geldim ve sonuna kadar da gideceğim." ifadelerini kullandı.

"Eğer saklayacak bir şey olduğunu düşünseydim endişelenirdim. Öyle olmadığı için devam ediyorum." diyen Alonso, ilk soruşturmada aklandığını, şimdi de aynı sonucu beklediğini kaydetti.

Davasına hangi mahkemenin bakacağının karara bağlanmasından sonra kendisini savunmayı sürdüreceğini vurgulayan Alonso, "Ben adalete güveniyorum." açıklamasında bulundu.

Real Madrid'de 14 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapan 38 yaşındaki Xabi Alonso hakkında, 2010-2012 yılları arasında vergi kaçırdığı iddiasıyla savcılık tarafından üç ayrı mali suçtan 5 yıl hapis ile 4 milyon avro para cezası talep ediliyor.

İspanya'da bu zamana kadar vergi kaçırma iddiasıyla haklarında dava açılan Lionel Messi, Javier Mascherano, Angel Di Maria, Radamel Falcao, Marcelo, Luka Modriç, Fabio Coentrao, Alexis Sanchez ve Ricardo Carvalho'nun ardından, son olarak bugün Cristiano Ronaldo suçlamaları kabul ederek vardıkları anlaşmayla cezaevine girmeden para cezalarıyla davalarını kapatmıştı.

Xabi Alonso, vergi kaçırma suçlamalarını kabul etmeyen ilk futbolcu oldu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 19:47
  1. ispanya
  2. vergi kaçırma suçlaması
  3. Xabi Alonso

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya ve Japonya "barış"ta anlaşamadı
    1. Rusya ve Japonya "barış"ta anlaşamadı
    2. Topkapı sarayı tatilde ziyaretçilerini..
    3. Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama
    4. İran'dan Almanya ve ABD'ye tepki
    5. Bebeğini kovada çürüten cani kadından..
    6. Genetiği değiştirilmiş bebekler..
    7. Voleybol: Efeler Ligi
    8. Göztepe'de Ghilas 3 hafta forma..
    9. Fransa İçişleri Bakanı'ndan 'polis..
    10. 49. Dünya Ekonomik Forumu
    11. Xabi Alonso, vergi kaçırma..
    12. İnfaza tanık olunca teslim olup..
    13. Günün en acı haberi Uşak'tan! 2..
    14. 'Kadına şiddet' medya ile böyle..
    15. Eşini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı
    16. Galatasaray'ın Bolu 11'i belli oldu
    17. İsrail'den Gazze'ye tank atışı: 1 şehit
    18. Voleybol: Efeler Ligi
    19. Gürcistan'daki kızamık salgını
    20. İspanya'da kuyuya düşen çocuğu..
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe