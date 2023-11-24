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Spor Xabi Alonso hocalığıyla tarih yazıyor!
Spor

Xabi Alonso hocalığıyla tarih yazıyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-24 20:03:00 -
Xabi Alonso hocalığıyla tarih yazıyor!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso, teknik direktörlük kariyerinin başında olmasına rağmen şimdiden adından söz ettirmeye başladı.

Tüm kulvarlarda 17 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Bayer Leverkusen, Alonso yönetiminde ligde zirvede yer alırken, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 maç sonunda gruptan çıkmayı garantiledi.

Bayer Leverkusen, 42 yaşındaki Alonso'nun teknik direktörlüğünde Avrupa'da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Tüm zamanların en iyi merkez orta sahaları arasında gösterilen, teknik direktörlük kariyerine de hızlı başlayan ve adı Real Madrid gibi büyük takımlarla anılan Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen, Bundesliga'da şampiyonluğun en büyük adayı Bayern Münih'in bu seneki en zorlu rakibi olacak gibi görülüyor.

17 maçtır kaybetmiyor
Bundesliga'daki başarılı performansını UEFA Avrupa Ligi'nde de sürdüren Bayer Leverkusen; Karabağ, Molde ve Hacken ile mücadele ettiği H Grubu'ndan bitime 2 maç kala çıkmayı garantiledi.
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Alonso'nun takımı, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 4 maçı da kazanarak aldığı 12 puanla grubun zirvesinde yer alıyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 17 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Bayer Leverkusen'in yenilmezlik serisi devam ediyor.

Bayer Leverkusen, bu sezon Almanya Kupası'nda oynadığı 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Bayer Leverkusen'in ligde şampiyonluğu yok
119 yıllık geçmişi bulunan Bayer Leverkusen'in Almanya'nın en üst ligi Bundesliga'da henüz şampiyonluğu bulunmuyor.

En sonuncusu 2010-2011 sezonunda olmak üzere 5 kez ligi ikinci sırada bitiren Leverkusen, henüz kupa kaldırma sevincini yaşayamadı.

2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Bayer Leverkusen, 1988 yılında UEFA Kupası'nı kazandı.

Bu kupa, kulübün Avrupa'daki tek başarısı olarak kayıtlara geçti. Bayer Leverkusen ayrıca 1993 yılında Almanya Kupası'nı müzesine götürdü.

Öte yandan Bayer Leverkusen, ligin 12. haftasında yarın Werder Bremen ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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