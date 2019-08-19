0553 313 94 23

Wushu kungfu şampiyonlarından Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

30 Temmuz-04 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara’da 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Uluslararası Avrasya Wushu Kungfu Şampiyonası’nda derece alan sporcular Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:03
Wushu kungfu şampiyonlarından Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

30 Temmuz-04 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara’da 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Uluslararası Avrasya Wushu Kungfu Şampiyonası’nda derece alan sporcular Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu makamında ziyaret etti.


Sporcuların aldığı başarılarla Wushu Kungfu’nun Kayseri’de her geçen gün daha çok ilgi gören bir branş haline geldiğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Gençlerimiz bugüne kadar katıldıkları ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kentimizi ve ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Sporun ve sporcunun yanında olan belediye olarak bizimde kendilerine desteklerimiz oldu. Salon sporlarına değer veriyor, elimizden geldiğince de destek olacağız. 12 ülkeden 570 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada ilimiz ve ülkemiz adına yarışan 4 altın, 1 gümüş, 5 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attılar. Başarılarından ve ziyaretlerinden oldukça memnun oldum. 10 madalya ile dönmeleri ve Türk’ün ismini ve şanını Balkan ülkelerine duyurmaları gurur verici. Dereceye giren bütün sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Yolunuz ve bahtınız hep açık olsun” dedi.


Başkan Dr. Palancıoğlu, sporcuların Türkiye’yi, Balkanlar’da Avrupa’da ve dünyada temsil ediyor olmalarından dolayı gurur duyduklarını bildirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Uysal: "Kaleiçi Old Town Festivali’ne rekor katılım bekliyoruz”
    1. Başkan Uysal: "Kaleiçi Old Town..
    2. Minik Sakaryaspor taraftarı bayram..
    3. Osman Seçilmiş’i rahmetle anıyoruz
    4. Polis aracı çöp kamyonuna çarpıp takla..
    5. Huawei P30 Pro'ya Avrupa'dan ikinci..
    6. Göztepe kötü başladı
    7. Büyükşehir’in ev sahipliğinde tenis..
    8. Başkan Akın hayırseverlere teşekkür..
    9. Göztepe, Beşiktaş maçının..
    10. Üç büyükşehir belediyesine yapılan..
    11. Kovalamaca sonucu uyuşturucu ve..
    12. ANALİZ - Körfez’deki statükocu eksende..
    13. Sezon PAOK maçıyla başlıyor
    14. İHL’lerin birincisi Kartal Anadolu
    15. Kars’ta 5’inci kattan düşen bir kişi..
    16. Kars’ta, “Hayatta Emniyet Almayı..
    17. Kayyım atanan belediyelere bir şok daha!
    18. Erkan Atçı, Develispor’da
    19. Büyükşehir’den Kaş Sütleğen’e çok..
    20. DÖGEM’den 10 genç Avrupa yolcusu
    21. "Lige iyi başlamak istiyorduk, olmadı"
    22. Baroya kınama Akit’e büyük destek!
    23. Alanya Yaylakonak yolu asfaltlanıyor
    24. Konya'da oyuncak ayının içine..
    25. Yerköy spor fikstürden memnun
    26. Tenisçiler Gaziantep'te buluştu
    27. (Özel) Bu düğün konvoyu görenleri..
    28. "[email protected]" üçüncü kez..
    29. TCMB repo ihalesiyle piyasaya 4 milyar..
    30. Türkiye Finans’tan "İhracatı Destek..
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!