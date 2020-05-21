Wuhan'da vahşi hayvan avlamak ve yemek de artık yasak

Çin'in İngilizce yayın yapan Global Times gazetesinin haberine göre; Wuhan'daki yasak, balık çeşitleri de dahil tüm vahşi hayvanları ve "esaret altında yetiştirilen" tüm hayvanların tüketimini kapsıyor.

Yeni tip koronavirüsün kökeni hala net olarak bilinmiyor ancak büyük olasılıkla bir yarasa da ortaya çıktığı, oradan bir diğer vahşi hayvana ve sonra da insana geçtiği tahmin ediliyor.

Salgının Aralık ayında ortaya çıkmasından sonra Çin, Ocak ayında tüm vahşi hayvan ticaretini durdurmuştu.

Ancak vahşi hayvan etlerinin Çin ve başka ülke pazarlarında hala satılmaya devam ettiği haberleri de geliyor.