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Workup, 11 başarılı girişimi mezun etti

Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı, dördüncü dönem mezunlarını verdi- İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali:- "100 milyon liralık girişim sermayesi yatırım fonumuzla, girişimlere doğrudan katkıda bulunuyoruz"- "Türkiye kullandığı kaynağın maliyetinden daha yüksek getiri elde ettiği alanlarda, fikir ve iş geliştirip büyüyecek. Katma değerli üretimden benim anladığım budur"

13 Haziran 2019 Perşembe 10:33
Workup, 11 başarılı girişimi mezun etti

İSTANBUL (AA) - Workup Girişimcilik Programı’nın dördüncü döneminde 11 başarılı girişim mezun oldu.

İş Bankası’nın desteklediği Workup’ın "Demo Day" etkinliği, genç girişimciler, yatırımcılar ve mentorların katılımıyla İş Sanat Konser Salonu'nda gerçekleşti.

Workup Girişimcilik Programı’nın dördüncü döneminden mezun olan 11 parlak girişimci, düzenlenen etkinlikte sunumlarını gerçekleştirerek girişimlerini tanıttı.

- "Girişim sermayesi yatırım fonumuzla, girişimlere doğrudan katkıda bulunuyoruz"


İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, Workup Girişimcilik Programı’na katılım sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

Programa bugüne kadar 8 binin üzerinde başvuru olduğunu kaydeden Bali, program kapsamında yüz yüze dinlenmiş yüzlerce fikir ve girişimden, kaliteli işlerin hayata geçeceğine inandığını ifade etti.

Bali, İş Bankası'nın girdiği işlerin en temel karakteristiğinin uzun soluklu olması olduğunu belirterek, bankanın kurulduğu günden bu yana finansal olmayan alanlardaki girişimlere de destek olduğunu anlattı.

Girişimcilik, inovasyon ve teknoloji alanlarındaki gelişmeleri yakalamak gerektiğini vurgulayan Bali, İş Bankası’nın, 100 milyon liralık girişim sermayesi yatırım fonu ile seçtikleri girişimlere doğrudan katkıda bulunduğunu aktardı.

Bali, mayıs ayında, bulut teknolojisi içinde çalışan bir insan kaynakları yönetim platformu girişimine 500 bin dolarlık yatırım yaptıkları belirterek, girişimlerde rakamların değil ufukların geniş olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusundan dolayı yılda 800 bin kişinin iş gücüne katıldığına dikkati çeken Bali, ülkede son 10 yılda 7 milyonun üzerinde iş yarattığını kaydetti.

Bali, "Türkiye, kullandığı kaynağın maliyetinden daha yüksek getiri elde ettiği alanlarda fikir ve iş geliştirip büyüyecek. Katma değerli üretimden benim anladığım budur. Bunun kaynağı da bu inisiyatiftir." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:33
  1. İş Bankası
  2. Workup Girişimcilik Programı

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