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Teknoloji WordPress domain değiştirme
Teknoloji

WordPress domain değiştirme

WordPress domain değiştirme, WordPress domain değişikliği nasıl yapılır? WordPress domain (alan adı) değiştirme hakkında detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 00:43:00 -
WordPress domain değiştirme

Hosting paketinizde kayıtlı olan ana domain değişikliği yapıldıktan sonra, wordpress alt yapısında link değişimi yapılmadığında, eski alan adınıza yönlenir ve web siteniz çalışmayabilir. Bu durumun kaynak sebebi, wordpress yazılımı kurulurken bütün çalışmaların ana domain altında toplanmasıdır. Ana domain değişikliği yaptıktan sonra, wordpress yönetim panelinden de alan adı değişikliği yapılmalıdır. Peki, Wordpress domain değişikliği nasıl yapılır?

WordPress domain değiştirmeden önce yapılması gerekenler

Alan adınızı değiştirmeden önce bu ön koşulları takip ettiğinizden emin olun:

Sitenizin tam yedeğini alın

Tam yedek herhangi bir sorunla karşılaşırsanız web sitenizi en hızlı biçimde kurtarmanıza veya geri yüklemenize yardımcı olur. Sitenizi bir eklenti veya hosting sağlayıcınızın dosya yöneticisiyle sitenizi otomatik olarak yedekleyebilirsiniz.

hPanel veya FTP istemcisi

Eğer WordPress domain değiştirme işlemini yapmak istiyorsanız Hostinger hesabınıza giriş yaparak hPanel’inize erişmeniz veya bir FTP istemcisi kullanmanız gerekir.

Yeni bir domain adı

Son kararınızı vermeden önce iyi bir araştırma yapmanız gerekir.

Wordpress domain değiştirme

WordPress Panel Üzerinden Alan Adı Değiştirmek

Adım 1 – Admin Girişi

WordPress admin panelinize giriş yapınız. (Admin paneline giriş yaparken yönlendirme sorunu yaşarsanız, veritabanı üzerinden alan adı değiştirme adımlarını uygulayınız.)

Admin panelinde bulunan sol menüden, Ayarlar > Genel sekmesine tıklayınız.

Adım 2 – Yeni Alan Adı

Açılan sayfa, web sitenizin genel bağlantı ayarlarının görüntülendiği bölümdür. Bu sayfada alan adınızın göründüğü kutucukları yeni alan adınız ile değiştirip kaydetmeniz yeterli olacaktır.

phpMyAdmin Veritabanı İle WordPress Alan Adı Değiştirmek

Adım 1 – Müşteri Girişi

Müşteri panelinize giriş yaparak Hosting hizmet yönetiminize giriş yapınız.

Adım 2 – cPanel’e Bağlan

Hosting hizmet yönetiminizde bulunan sol menüden, cPanel’e Bağlan sekmesine tıklayınız.

Adım 3 – phpMyAdmin

cPanel yönetim sayfasına giriş yaptıktan sonra, Veritabanları kategorisinin altında bulunan phpMyAdmin seçeneğine tıklayınız.

Adım 4 – Options Tablosu

phpMyAdmin yönetiminde bulunan sol menüde aktif olan veritabanlarınız sıralanmaktadır. Bu kısımda wordpress yazılımının kurulu olduğu veritabanına tıklayarak alt sekmede açılan kategorilerden “wpwt_options” seçeneğine tıklayınız.

Adım 5 – Yeni Alan Adı

Açılan sayfada veritabanınızın “wpwt_options” tablosunun içeriği görünmektedir. Bu sayfada, site url ve home satırlarında bulunan alan adlarını yenialan adınız ile değiştirmeniz gerekmektedir. ( Tabloda görülen alan adlarına çift tıklayarak düzenleyebilirsiniz.)

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