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Ekonomi “WoodTech”, Tüyap Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı
Ekonomi

“WoodTech”, Tüyap Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı

Son 5 yılda ihracatını yüzde 69 artıran ağaç işleme makineleri sektörünün küresel buluşması gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 21:13:00 -
“WoodTech”, Tüyap Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı

Sektörünün Avrasya Bölgesi’ndeki en büyük buluşma noktası olan 34’üncü Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı “WoodTech”, Tüyap Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. 500 direkt katılım, 300 yabancı marka temsilcisi ile toplam 800 katılımcının yer aldığı fuarda 60 ülkeden yaklaşık 10 bin yabancı ile toplamda 70 bin ziyaretçi bekleniyor.

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