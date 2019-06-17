0553 313 94 23

Wonder Woman filmi konusu ne? Wonder Women oyuncuları

Wonder Woman filmi konusu merak ediliyor. DC Evreninde önemli bir karakter olan Wonder Woman filmi bu akşam Star Tv ekranlarında izleyiciler ile buluşuyor. Başrollerinde dünyaca ünlü oyunca Gal Gadot’un Wonder Woman’ı canlandırdığı filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Amazon prensesi Diana Price, nam-ı diğer Wonder Woman dünyayı keşfetmek için tropik topraklarını geride bırakıp demir ve camın hüküm sürdüğü dünyamıza dalar. İşte wonder women filmine dair merak edilenler...

17 Haziran 2019 Pazartesi 23:50
Wonder Woman filmi konusu ne? Wonder Women oyuncuları

Wonder Woman filmi konusu merak ediliyor. DC Evreninde önemli bir karakter olan Wonder Woman filmi bu akşam Star Tv ekranlarında izleyiciler ile buluşuyor. Başrollerinde dünyaca ünlü oyunca Gal Gadot’un Wonder Woman’ı canlandırdığı filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Amazon prensesi Diana Price, nam-ı diğer Wonder Woman dünyayı keşfetmek için tropik topraklarını geride bırakıp demir ve camın hüküm sürdüğü dünyamıza dalar. İşte wonder women filmine dair merak edilenler...

Wonder Women filminin konusu nedir?

Amazon prensesi Diana Price, nam-ı diğer Wonder Woman dünyayı keşfetmek için tropik topraklarını geride bırakıp demir ve camın hüküm sürdüğü dünyamıza dalar. Birçok inanüstü yetenek ve kıvrak bir zekayla donatılmış olan güzel kahraman Cennet Adası'nın medeniyete açılan kapısı olacaktır. Günün birinde adaya bir Amerikan savaş uçağı düşer. Uçağın pilotu Steve Trevor (Chris Pine), Diana tarafından kurtarılır. Dünyanın büyük bir savaş halinde olduğunu anlatan pilotun sözleriyle Diana, adasını terkederek uygar dünyaya doğru yola çıkar ve dünya savaşını bitirebilmek için bütün hünerlerini ortaya sermeye başlar.

Wonder women oyuncuları

Wonder Woman'ın yönetmen koltuğunda Patty Jenkins oturuyor. Filmin senaryosunu Allan Heinberg ve Geoff Johns kaleme alırken filmin süper kahraman kadınını Batman vs Superman: Adaletin Şafağı filminde olduğu gibi yine Gal Gadot canlandırıyor. Filmin kadrosunda Connie Nielsen, Chris Pine, Robin Wright ve David Thewlis gibi başarılı isimler bulunuyor.

Gal Gadot Rolü : Diana / Wonder Woman

Chris Pine Rolü : Steve Trevor

Connie Nielsen Rolü : Hippolyta

Robin Wright Rolü : Antiope

Danny Huston Rolü : Ludendorff

David Thewlis Rolü : Sir Patrick

Elena Anaya Rolü : Dr. Maru

Lucy Davis Rolü : Etta

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 23:50
  1. Batman
  2. wonder women
  3. wonder women oyuncuları
  4. wonder women filmi konusu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan Veliaht Prens'e tepki
    1. İran'dan Veliaht Prens'e tepki
    2. Gannuşi: "Mursi'nin vefatından dolayı..
    3. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    4. GÜNCELLEME - Mersin'de fabrika yangını
    5. AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım'dan..
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 18 Haziran 2019
    7. Zerrin Özer kimdir, kaç yaşında?
    8. 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar..
    9. Datome'nin sağlık durumu
    10. GÜNCELLEME 2 - Çin'de 6 büyüklüğünde..
    11. Wonder Woman filmi konusu ne? Wonder..
    12. Ağrı'da sel can aldı: 4 kişi öldü
    13. Uluslararası Af Örgütünden Mısır'a..
    14. Bağdat'ta askeri kampa füze atıldı
    15. Frosinone, teknik direktörlüğe..
    16. Burdur’da sağanak su baskınlarına..
    17. Muhammed Mursi'nin naaşının aile..
    18. Uzmanlardan dikkat çeken iddia: Mursi..
    19. "İki Kültür Dört Renk" sergisi 20..
    20. Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15..
    21. Karadavi'den Mursi için taziye mesajı
    22. İtfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
    23. Kadın millilerden Moldova'da beraberlik
    24. Çevre yolu göle döndü, araçların düşen..
    25. Ekvador'da ABD askeri uçaklarına..
    26. Aracıyla baraj gölüne uçan şahsın..
    27. İBB’den burs açıklaması
    28. Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'le sözleşme..
    29. Milliler, Moldova ile golsüz berabere..
    30. Bahçeli, antika aracıyla Ankara turu..
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    TÜRGEV'den CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına cevap
    TÜRGEV'den CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına cevap