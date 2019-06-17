Wonder Woman filmi konusu ne? Wonder Women oyuncuları
Wonder Woman filmi konusu merak ediliyor. DC Evreninde önemli bir karakter olan Wonder Woman filmi bu akşam Star Tv ekranlarında izleyiciler ile buluşuyor. Başrollerinde dünyaca ünlü oyunca Gal Gadot’un Wonder Woman’ı canlandırdığı filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Amazon prensesi Diana Price, nam-ı diğer Wonder Woman dünyayı keşfetmek için tropik topraklarını geride bırakıp demir ve camın hüküm sürdüğü dünyamıza dalar. İşte wonder women filmine dair merak edilenler...17 Haziran 2019 Pazartesi 23:50
Wonder Woman filmi konusu merak ediliyor. DC Evreninde önemli bir karakter olan Wonder Woman filmi bu akşam Star Tv ekranlarında izleyiciler ile buluşuyor. Başrollerinde dünyaca ünlü oyunca Gal Gadot’un Wonder Woman’ı canlandırdığı filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Amazon prensesi Diana Price, nam-ı diğer Wonder Woman dünyayı keşfetmek için tropik topraklarını geride bırakıp demir ve camın hüküm sürdüğü dünyamıza dalar. İşte wonder women filmine dair merak edilenler...
Wonder Women filminin konusu nedir?
Amazon prensesi Diana Price, nam-ı diğer Wonder Woman dünyayı keşfetmek için tropik topraklarını geride bırakıp demir ve camın hüküm sürdüğü dünyamıza dalar. Birçok inanüstü yetenek ve kıvrak bir zekayla donatılmış olan güzel kahraman Cennet Adası'nın medeniyete açılan kapısı olacaktır. Günün birinde adaya bir Amerikan savaş uçağı düşer. Uçağın pilotu Steve Trevor (Chris Pine), Diana tarafından kurtarılır. Dünyanın büyük bir savaş halinde olduğunu anlatan pilotun sözleriyle Diana, adasını terkederek uygar dünyaya doğru yola çıkar ve dünya savaşını bitirebilmek için bütün hünerlerini ortaya sermeye başlar.
Wonder women oyuncuları
Wonder Woman'ın yönetmen koltuğunda Patty Jenkins oturuyor. Filmin senaryosunu Allan Heinberg ve Geoff Johns kaleme alırken filmin süper kahraman kadınını Batman vs Superman: Adaletin Şafağı filminde olduğu gibi yine Gal Gadot canlandırıyor. Filmin kadrosunda Connie Nielsen, Chris Pine, Robin Wright ve David Thewlis gibi başarılı isimler bulunuyor.
Gal Gadot Rolü : Diana / Wonder Woman
Chris Pine Rolü : Steve Trevor
Connie Nielsen Rolü : Hippolyta
Robin Wright Rolü : Antiope
Danny Huston Rolü : Ludendorff
David Thewlis Rolü : Sir Patrick
Elena Anaya Rolü : Dr. Maru
Lucy Davis Rolü : Etta
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