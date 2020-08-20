  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Wirecard AG, DAX endeksinden çıkarılacak, yerini Delivery Hero alacak
Aktüel

Wirecard AG, DAX endeksinden çıkarılacak, yerini Delivery Hero alacak

Yeniakit Publisher
2020-08-20 12:03:50 -
Wirecard AG, DAX endeksinden çıkarılacak, yerini Delivery Hero alacak

BERLİN (AA) – Milyar dolarlık bilanço skandalından sonra iflas eden elektronik ödeme sistemleri şirketi Wirecard AG'nin 24 Ağustos’tan sonra Alman DAX endeksinden çıkarılacağı bildirildi.

Alman hisse senedi borsası operatörü Deutsche Börse'den yapılan açıklamada, 24 Ağustos’ta Wirecard AG’nin DAX 30 endeksindeki yerini, Türkiye’de 2015’te Yemeksepeti'ni satın alan Delivery Hero'nun alacağı belirtildi.

Dünya genelinde faaliyet gösteren Delivery Hero, koronavirüs pandemisiyle birlikte artan yemek siparişlerinden fayda sağlarken, şirket genişlemesinden dolayı da faaliyetlerinden zarar ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koç'tan 'Türk Lirası'na büyük darbe! Dolar oyunu ortaya çıktı
Ekonomi

Koç'tan 'Türk Lirası'na büyük darbe! Dolar oyunu ortaya çıktı

Daha önce ABD'nin Türk ekonomisine yaptığı operasyon sırasında Yapı Kredi Bankası'yla Türk Lirası'na darbe vurduğu ortaya belirlenen Koç'un ..
Huawei, dünyada bir ilk özelliğe sahip MateBook X 2020'yi tanıttı
Teknoloji

Huawei, dünyada bir ilk özelliğe sahip MateBook X 2020'yi tanıttı

Çinli tüketici elektroniği şirketi Huawei, en yeni dizüstü bilgisayar modeli MateBook X 2020’i resmi olarak tanıttı. Peki MateBook X 2020'ni..
Avrupa'nın ilk entegre güneş paneli üretim tesisi Türkiye'de açıldı. Sahibi Türk şirketi!
Teknoloji

Avrupa'nın ilk entegre güneş paneli üretim tesisi Türkiye'de açıldı. Sahibi Türk şirketi!

Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim tesisi açıldı. Peki İlk entegre güneş paneli üretim tesisi nerede kurulacak? İlk entegre güneş ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı