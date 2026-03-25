Wings For Life World Run’da Red Bull Sporcuları ve Paralimpik Sporcular İyilik İçin Koşacak

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak sağlamak amacıyla düzenlenen Wings for Life World Run için geri sayım devam ediyor. Bu yıl Türkiye’de düzenlenecek koşulara Red Bull sporcuları Kerem Kazaz, Hazal Nehir, Bora Altıntaş, Yunus Emre Gültekin, Ege Arseven ve İsmail Can Yerinde’nin yanı sıra paralimpik sporcuların katılımı da etkinliğe ayrı bir anlam katacak. Okçuluk alanında uluslararası arenada ülkemizi temsil eden ve sayısız başarılara imza atan paralimpik sporcular Öznur Cüre Girdi, Merve Nur Eroğlu, Yiğit Caner Aydın ve Nil Mısır İstanbul’daki koşuya, Büşra Ün ise İzmir’de düzenlenecek koşuya iyilik için destek verecek.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanan Öznur Cüre Girdi, “Wings for Life World Run, bu yıl da her adımıyla umuda dönüşecek. Bu yarışta atılacak tüm adımlar birlikte kurduğumuz dayanışmanın en görünür hali olacak. Sporun herkes için erişilebilir olması, biz paralimpik sporcuların en önemli hedeflerinden biri. Bu yarış sayesinde ilham olabilmeyi ve ‘sen de yapabilirsin’ hissini verebilmeyi istiyoruz. Eğer bir kişiye bile umut olabiliyorsak, bu bizim için en büyük başarıdır. Sporun birleştirici gücünü daha fazla insana ulaştırmak ve farkındalık yaratmak hepimizin sorumluluğu.” dedi.

2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Büşra Fatma Ün ise “Wings for Life World Run’ın en etkileyici yanı, dünyanın dört bir yanındaki insanların aynı amaç için aynı anda koşması. Bu, sporun sınırları nasıl ortadan kaldırabildiğini çok net gösteriyor. Paralimpik sporcular olarak bizler, sporun hayat değiştiren gücünü birebir yaşıyoruz. Bu koşuda yer almak benim için omurilik felci araştırmalarına katkı sağlamak ve daha kapsayıcı bir dünya için ses olmak anlamına geliyor. Sporun herkes için erişilebilir olduğu bir gelecek hayaliyle koşuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanında aynı anda start alınan ve bitiş çizgisi olmayan bu benzersiz koşu, 13. kez ülkemizde düzenlenerek, 10 Mayıs Pazar günü Türkiye’de de tüm dünyayla eş zamanlı olarak gerçekleşecek. İstanbul ve İzmir’de düzenlenecek fiziksel koşuların yanı sıra App Run seçeneğiyle katılımcılar Türkiye’nin dört bir yanından etkinliğe dahil olabilecek.

