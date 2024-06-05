Windows 12 bekleyenlere kötü haber!

Eğer Windows 12 işletim sisteminin yakın zamanda çıkacağını düşünüyorsanız, size kötü bir haberimiz var. Ufukta yeni bir işletim sistemi yok. Microsoft, şu anda yeni bir işletim sistemi çıkarmak yerine mevcut olanı geliştirmeye odaklanmış durumda. Peki Windows 12 neden gelmeyecek?

Birincisi, Microsoft şu anda Windows 12 yerine hem Windows 10 hem de Windows 11’i desteklemek zorunda. Windows 10’un destek süresi 2025’e kadar devam ediyor, bu da Microsoft’un iki farklı işletim sistemine aynı anda destek vermesi gerektiği anlamına geliyor. Şimdi bir de Windows 12 çıkarsa, üç farklı sistemi desteklemek zorunda kalacaklar.

Bu, hem kullanıcılar için kafa karışıklığı yaratacak hem de Microsoft’un iş yükünü artıracak. Windows 11’in yeni sürümü 24H2 ile Microsoft, Windows 12 çıkarmak yerine mevcut sürümü büyük ölçüde güncelleyerek bu sorunu çözdüğünü düşünüyor. Böylece herkes aynı sistemde kalıyor, işler daha düzenli ve sorunsuz ilerliyor.

İkinci sebebe gelecek olursak, Windows 11 zaten yeni sistem gereksinimleri nedeniyle bazı kullanıcılar arasında tartışmalara yol açmıştı. Eğer Windows 12 çıkarsa ve daha yüksek sistem gereksinimleri getirirse, daha fazla bilgisayar destek dışı kalacak. Şöyle düşünün, daha paketini yeni açtığınız bilgisayar bile Windows 12 desteklenmeyebilir.

Bu da kullanıcıların büyük bir tepki göstermesine neden olabilir. Microsoft, yeni özellikleri mevcut Windows 11 sürümüne ekleyerek bu tür bir tepkiden kaçınmaya çalışıyor. Hem kullanıcılar mutlu hem de Microsoft’un başı ağrımıyor.

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Bu da üçüncü sebep; genellikle büyük bir işletim sistemi sürümü, yeni bir görsel kimlik ve kullanıcı arayüzü değişiklikleriyle gelir. Ancak, Microsoft’un şu an için böyle büyük bir değişikliği planladığına dair bir işaret yok. Windows 11’in 24H2 güncellemesi, büyük yenilikler ve yeni özellikler getiriyor olsa da, kullanıcı arayüzünde büyük değişiklikler yapmıyor.

Bu nedenle, yeni bir Windows sürümü çıkarmak yerine mevcut sürümü geliştirmek daha mantıklı geliyor. “Windows 11 zaten gayet iyi görünüyor, neden durup dururken büyük değişiklikler yapalım ki?” gibi. Elbette, bir gün Windows 12 çıkacak. Ancak, şu anda Microsoft’un yeni bir sürüm için yeterli nedeni yok.

Belki de Microsoft, Windows’un modüler bir sürümünü tanıtmak için bekliyor olabilir. Bu, farklı cihazlara daha kolay uyum sağlayabilen bir işletim sistemi olacak. Böyle bir proje, yeni bir Windows sürümünü tanıtmak için mükemmel bir fırsat olabilir. Şimdilik, Windows 12 yerine Windows 11’in büyük güncellemeleriyle yetinmemiz gerekecek.