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Teknoloji Windows 11 kullanıyorsanız bu hataya dikkat!
Teknoloji

Windows 11 kullanıyorsanız bu hataya dikkat!

Windows 11 e gelen en son güncellemeden sonra özellikle bilgisayarda oyun oynayanları ilgilendiren bir hata keşfedildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 17:14:00 -
Windows 11 kullanıyorsanız bu hataya dikkat!

Windows 11 22H2 güncellemesinde oyuncuları ilgilendiren bir hata daha keşfedildi. Birçok kullanıcı tarafından gelen şikayetler baz alındığında Windows'un görev yönetici sekmesinde ekran kartı performansını doğru yansıtmadığı görünüyor.

En son güncellemeden sonar % 100 ekran kartı "GPU" kullanımı

Windows 11'deki oyun performans hataları bir güncelleme ile giderilmişti fakat en son gelen güncelleme ile birlikte kullanıcılar zor anlar yaşayabilir. Windows 11 22H2 güncellemesi ile birlikte kullanılan ekran kartının "GPU" performansı %96 oranla çalıştığı görüntüleniyor.

Bu durumum hangi Windows 11 kullanıcıları ilgilendirdiği ise merak konusu

Bir reddit kullanıcı paylaştığı ekran görüntünde ekran kartının %96 performans ile çalıştığı görünmekte. Oyun esnasında dahi bu performansa yaklaşmayan ekran kartının kullanım dışı olduğu esnada %100 e yaklaşan performansı endişe verici.

Bazı kullanıcılar ise hatanın dikkate alınmaması gerektiğini savunarak, eğer ekran kartı gerçekten kullanılıyor olsaydı sıcaklığın 39 derecede kalmasının mümkün olmadığını sıcaklık değerinin çok daha fazla değere sahip olacağını savundular.

Hatanın donanıma etkisi merak konusu oldu!

Windows 11 de gerçekleşen bu hatanın donanıma etkisi kullanıcılar arasında tartışma neden oldu. Birçok kullanıcı bu hatanın sadece rakamsal hata olduğunu ve donanım üzerinde bir etkisi olmadığını savunsa da bazı kullanıcılar ise ekran kartının GPU tam performans çalıştığını öne sürdü.

Windows tarafından hata ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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