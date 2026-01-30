Windows 11, 1 milyar kullanıcıyı geçti! Windows 10’un rekorunu kırdı

Microsoft’un 2025’in dördüncü çeyrek finansal raporuna göre, Windows 11 dünya genelinde 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştı.

İşletim sistemi bu sayıya 1.576 günde erişerek, Windows 10’un 1.706 günlük rekorunu geride bıraktı.

Windows 10, 1 milyar kullanıcıya yaklaşık 6 yılda ulaşmıştı. Bu da Windows 11’in daha kısa sürede daha geniş bir kullanıcı tabanı oluşturduğunu gösteriyor.

ZORLU GEREKSİNİMLERE RAĞMEN HIZLI GEÇİŞ

Ekim 2021’de piyasaya sürülen Windows 11, ilk dönemde yüksek donanım gereksinimleri nedeniyle eleştiriler alsa da kullanıcı büyümesini durdurmadı.

Modern arayüzü, yenilenmiş görev çubuğu, merkezi başlat menüsü ve yapay zekâ destekli Copilot entegrasyonu ile öne çıkan sistem, özellikle kurumsal müşterilerde hızla benimsendi.

Microsoft CEO’su Satya Nadella, bu gelişmeyi “Windows ekosistemi için tarihi bir başarı” olarak nitelendirdi.

Nadella, Windows 10 desteğinin sona ermesinin kullanıcı geçişini hızlandırdığını vurguladı.

GELİRLERDE %5 ARTIŞ

Microsoft’un açıklamasına göre, Windows kaynaklı gelirler 2025’in son çeyreğinde yıllık bazda %5 artış gösterdi.

Bu oran, şirketin beklentilerinin hafif altında kalsa da, Windows 11’in uzun vadede ana platform olma hedefini destekliyor.

WINDOWS 12 İÇİN BEKLEME SÜRESİ UZAYABİLİR

Şirket yetkililerine göre, Windows 11’in yaygınlaşma hızı göz önüne alındığında, Windows 12’nin yakın zamanda çıkması beklenmiyor.

Microsoft, mevcut sürümü düzenli özellik güncellemeleriyle geliştirmeye devam edecek.

YENİ DÖNEMİN İŞLETİM SİSTEMİ

Uzmanlara göre Windows 11’in başarısının arkasında, Copilot yapay zekâ sistemi, DirectStorage oyun optimizasyonları ve güçlü güvenlik altyapısı yer alıyor.

Kullanıcı deneyimini merkeze alan bu dönüşüm, Microsoft’un masaüstü işletim sistemlerindeki liderliğini pekiştirmiş durumda.

