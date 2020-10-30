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Teknoloji Windows 10 yeni güncellemesi yayınlandı
Teknoloji

Windows 10 yeni güncellemesi yayınlandı

Microsoft, kullanıcıların isteğe bağlı olarak yükleyebilecekleri KB4577586 kodlu yeni Windows 10 güncellemesini yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 01:17:00 -
Windows 10 yeni güncellemesi yayınlandı

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 'KB4577586' isimli Windows 10'un yeni güncellemesini yayınladı. Kullanıcıların isteğe bağlı olarak yükleyebilecekleri yeni güncelleme, Adobe Flash'ın bilgisayardan kaldırılmasını ve bir daha yüklenememesini sağlayacak.

Windows 10'un Adobe Flash'a sunduğu destek yıl sonu itibariyle sona erecek. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre, söz konusu güncelleme ilerleyen aylarda önerilen güncelleme haline gelecek.

Google da Flash desteğini kesecek

Microsoft'un Adobe Flash kararını açıklamasının ardından benzer bir hamle teknoloji devi Google'dan da geldi. Şirket, yıl sonu itibariyla Chrome ile Adobe Flash arasındaki bağı koparacak.

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