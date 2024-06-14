Windows 10 kurulumu değişti! Şart getirdiler

Microsoft, Windows 10 için yeni özellikleri test etmek amacıyla Beta programını yeniden açtı. Windows 10 kullanıcıları için 22H2 sürümüne gelecek yeni özellikler iyi haber olsa da internet bağlantısı olmadan işletim sistemini temiz bir şekilde kurmak zorlaşacak gibi görünüyor.

Yeni bulgular, Microsoft’un internet gereksinimini zorunlu hale getirdiğini gösteriyor

Microsoft, 2021 yılında Windows 11 kurulumlarında internet bağlantısını zorunlu kılma kararı almış ve bu karar büyük tartışmalara yol açmıştı. Şirket, bu kısıtlamayı hala kaldırmamış durumda. Hatta, yazılım devi bu gereksinimi Windows 10 kurulumlarına da genişleterek işleri daha da zorlaştırmış gibi görünüyor.

Reddit kullanıcısı u/wokeaspie tarafından ilk kez fark edilen duruma göre, Windows 10 22H2 kurulum ekranında artık ağ sayfasının altında “İnternetim yok” butonu bulunmuyor. Reddit kullanıcısı, bir ay önce Windows 22H2 ISO dosyasını indirip Rufus ile USB belleğe yazdırdı. Sorun, kullanıcı NTLite yazılımını kullanarak ISO’ya en son Haziran güvenlik güncellemesini eklediğinde ortaya çıktı.

Kullanıcı, aynı işlemi daha önce de yaparak Windows 10’u temiz bir şekilde kurduğunu ancak bu tür bir sorunla hiç karşılaşmadığını iddia ediyor. Bu, Microsoft’un Haziran ayı toplu güncellemesinde internet gereksinimini sessizce zorunlu hale getirdiğini varsaymak için yeterli bir delil. Eğer bu kasıtlı bir durumsa ve bir hata değilse, Haziran güvenlik yamasıyla birlikte gelen Windows 10 22H2 ISO dosyası, internet ve Microsoft hesabı olmadan kurulumu tamamlamayı zorlaştırıyor. Ancak zor olması imkansız olduğu anlamına gelmiyor.

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Neyse ki bu gereksinimi atlatmanın bir yolu var. “İnternetim yok” seçeneğini geri getirmek için klavyenizde Shift + F10 tuşlarına basarak Komut İstemi’ni açabilirsiniz. Ardından “oobe/bypassnro” (tırnak işaretleri olmadan) yazarak Enter tuşuna basın. Bu, sistemi yeniden başlatacak ve internet ve Microsoft hesabı gerektirmeden kuruluma devam etmenizi sağlayacak.

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