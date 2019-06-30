Wimbledon 4K kalitesinde izlenecek Tenisin en eski Grand Slam turnuvası Wimbledon,Türkiye’de 4K Ultra HD olarak TV+ içinde yer alan Eurosport 4K’dan yayınlanacak.

Tenisin en eski Grand Slam turnuvası Wimbledon,Türkiye’de 4K Ultra HD olarak TV+ içinde yer alan Eurosport 4K’dan yayınlanacak.

Dijital tv platformu TV+’tan 4K duyurusu geldi. Yapılan açıklamaya göre platform, tenisin en prestijli organizasyonlarından Wimbledon Tenis Turnuvası’nı, Türkiye’de 4K Ultra HD formatında yayınlayacak. Platform içerisinde açılan 104. Kanal Eurosport 4K kanalıyla Wimbledon heyecanı en yüksek kalitede izlenebilecek. Bunun yanında TV+’ta bulunan Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanallarından da turnuva heyecanı takip edilebilecek. 1 Temmuz’da başlayacak olan turnuva 14 Temmuz’da sona erecek.

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