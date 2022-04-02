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Dünya Will Smith istifasını duyurdu
Dünya

Will Smith istifasını duyurdu

Oscar ödülleri töreninde sunucu Cris Rock'a tokat atan ünlü oyuncu Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 08:57:00 -
Will Smith istifasını duyurdu

Bu yıl 94. kez düzenlenen Oscar ödül törenine, Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat attığı anlar damga vurmuştu. Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

"Sonuçları kabul edeceğim"

Smith yaptığı açıklamada, eylemlerini "şok edici, acı verici ve affedilemez" olarak nitelendirdi ve Akademi Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü ek sonuçları kabul edeceğini söyledi.
Smith, "Yaraladıklarımın listesi uzun ve Chris'i, ailesini, sevgili arkadaşlarımın ve sevdiklerimin birçoğunu, orada bulunanları ve evdeki küresel izleyicileri içeriyor" dedi.

Smith, açıklamasının devamında “Akademi'nin güvenine ihanet ettim. Diğer adayları ve kazananları olağanüstü çalışmalarını kutlama ve kutlanma fırsatından mahrum ettim. Kalbim kırık." ifadelerin kullandı.

Geceye eşi Jada Pinkett-Smith ile katılan ünlü aktör Will Smith, Chris Rock'ın yaptığı espriye beklenmedik bir tepki gösterdi.

Saç dökülmesine neden olan rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett-Smith'in saçsız başı hakkında, "Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum." şeklinde espri yapan Rock'ın yanına giden Smith, ünlü sunucuya canlı yayında tokat attı.

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