  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akit Gazetesi Yayın Yönetmeni sordu Bakan Fidan cevapladı! Türkiye'nin Somaliland'daki pozisyonu ne olacak? Japonya derin denize indi: Nadir toprakta tarihi adım! Çin bağımlılığına karşı küresel hamle… Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti “Turnusol kağıdı” oldu CHP Milletvekili Suat Özçağdaş’dan polise ağır hakaret! Hanedan deviren ailenin son üyesi Pehlevi de darbe peşinde! ICE’ta yapay zeka fiyaskosu: Eğitimsiz memurlar sahaya sürüldü CHP’nin rezilliğine isyan Ortadoğu tiyatrosunda yeni sezon başladı İran'la ilgili çarpıcı iddia: Yıl bitmeden Hamaney'e suikast olacak Baronlar yeni başkanını seçti! TÜSİAD’ın yeni başkanı belli oldu
Sağlık Tek gen hatası: Bebeklerde diyabet ve epilepsiyi tetikliyor
Sağlık

Tek gen hatası: Bebeklerde diyabet ve epilepsiyi tetikliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tek gen hatası: Bebeklerde diyabet ve epilepsiyi tetikliyor

Yaşamın ilk altı ayında ortaya çıkan nadir bir diyabet türünün, TMEM167A adlı tek bir gendeki mutasyondan kaynaklandığı ve bu bozukluğun hem insülin üreten hücreleri hem de sinir sistemini etkileyerek epilepsi gibi nörolojik sorunlara yol açtığı belirlendi.

Araştırmada, bazı bebeklerin yaşamın ilk altı ayında diyabet geliştirdiği ve bu durumun genetik kökenli olduğu bildirildi. İncelenen vakalarda diyabete ek olarak epilepsi ve küçük kafa yapısı gibi nörolojik sorunların da görüldüğü aktarıldı.

Tüm vakalarda TMEM167A adlı aynı gende mutasyon saptandığı belirtildi.

TEK BİR GENDEKİ BOZUKLUK HÜCRELERİ ETKİLİYOR

Çalışmada, TMEM167A genindeki bozulmanın, insülin üreten hücrelerin düzgün çalışmasını engellediği aktarıldı. Bu hücrelerde zamanla artan stresin, işlev kaybına ve hücre ölümüne yol açtığı ifade edildi.

Bulguların, diyabetin yalnızca kan şekeriyle değil, hücrelerin hayatta kalma mekanizmalarıyla da ilişkili olduğunu gösterdiği belirtildi.

ETKİLER İNSÜLİNLE SINIRLI DEĞİL

Araştırmacılar, TMEM167A geninin yalnızca insülin üreten hücreler için değil, sinir hücreleri için de kritik bir role sahip olduğunu aktardı. Buna karşın genin birçok başka hücre türü için daha az önemli olduğu ifade edildi.

Çalışmanın, nadir görülen bu hastalığın yanı sıra daha yaygın diyabet türlerinin anlaşılmasına da katkı sağlayabileceği aktarıldı.

Çalışmanın, University of Exeter Medical School öncülüğünde, Belçika’daki Universite Libre de Bruxelles ile birlikte uluslararası ortakların katkısıyla yürütüldüğü aktarıldı.

Araştırmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayınlandı.

Down sendromu davasında 78 milyon: Sağlık camiası ikiye bölündü
Down sendromu davasında 78 milyon: Sağlık camiası ikiye bölündü

Sağlık

Down sendromu davasında 78 milyon: Sağlık camiası ikiye bölündü

Sağlam diş, sağlıklı yaşam: Eksik veya çürük diş, artan ölüm riski
Sağlam diş, sağlıklı yaşam: Eksik veya çürük diş, artan ölüm riski

Sağlık

Sağlam diş, sağlıklı yaşam: Eksik veya çürük diş, artan ölüm riski

Tıpta ilk! Açık kalp tarih oluyor: İlk neştersiz bypass yapıldı
Tıpta ilk! Açık kalp tarih oluyor: İlk neştersiz bypass yapıldı

Sağlık

Tıpta ilk! Açık kalp tarih oluyor: İlk neştersiz bypass yapıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23