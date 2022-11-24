Wilko Johnson kimdir? 'Game of Thrones' oyuncusu Wilko Johnson 75 yaşında hayatını kaybetti!

Game of Thrones oyuncusu hayatını kaybetti! Bir dönemin en popüler yapımlarından olan Game of Thrones dizisinde hayat verdiği Dilsiz Cellat karakteri ile hafızalarda yer edinen dünyaca ünlü oyuncu Wilko Johnson'dan hayranlarını üzen haber geldi. Kanser tedavisini reddeden 75 yaşındaki Wilko Johnson hayatını kaybetti.

GAME OF THRONES'DAKİ ROLÜYLE HAFIZALARA KAZINDI

Ünlü müzisyen aynı zaman Game of Thrones dizisinde kralın dilsiz celladı Ser Ilyn Payne karakterini canlandırarak hafızalara kazınmıştı.

70'li yıllarda farklı gitar çalmak şekli ile dikkatleri üzerine çeken Wilko Johnson oyunculuk kariyerinde de büyük başarılar elde etti. 8 sezon boyunca izleyenleri ekran başına kilitleyen Game of Thrones dizisinde rol alan Wilko Johnson, "Dilsiz Cellat Ser Ilyn Payne" karakteri ile hafızalarda yer edindi.

GAME OF THRONES'UN DİLSİZ CELLADI HAYATINI KAYBETTİ

Kanser olduğu bilinen dünyaca ünlü oyuncu, tedavi reddetmesinin ardından 75 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber Johnson'ın sosyal medya hesabından verildi. 21 Kasım günü öldüğü açıklanan Johnson'ın son nefesini evinde verdiği belirtildi.

VÜCUDUNDAN 3 KİLO UR ÇIKARTILMIŞTI

Pankreası, dalağı, midesi ve bağırsaklarının bir kısmının çıkarıldığı 11 saatlik bir ameliyatın ardından 2014 yılında kanseri yendiği açıklanmıştı. Vücudundan tam 3 kiloluk ur çıkarılmıştı.

WİLKO JOHNSON KİMDİR? Biyografisi!

Wilko Johnson (d . John Peter Wilkinson ; 12 Temmuz 1947 – 21 Kasım 2022), İngiliz gitarist, şarkıcı, söz yazarı ve aktör. 1970'lerde pub rock / ritim ve blues grubu Dr. Feelgood'un bir üyesiydi . Johnson, pena kullanmak yerine parmak stiline güvenerek elde ettiği kendine özgü gitar çalma stiliyle tanınıyordu . Bu, aynı zamanda oldukça vurmalı bir gitar sesi yaratarak ritim gitar ve riffler veya sololar çalmasını sağladı . Johnson ve Dr. Feelgood, İngiliz punk hareketini etkiledi. İlk oyunculuğu için Johnson, yapımcıların onu Oil City Confidential'da gördükten sonra Game of Thrones'un hem birinci hem de ikinci sezonunda dilsiz cellat Sör Ilyn Payne rolünü üstlendi.