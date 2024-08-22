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Teknoloji WhatsApp'ten yeni özellik? Telefon numarısı derdi bitiyor
Teknoloji

WhatsApp'ten yeni özellik? Telefon numarısı derdi bitiyor

Yeniakit Publisher
2024-08-22 02:00:00 -
WhatsApp'ten yeni özellik? Telefon numarısı derdi bitiyor

WhatsApp'a tıpkı Telegram'da olduğu gibi kullanıcı adları geliyor. Yeni özellikle telefon numarısı verme derdi son bulacak.

WhatsApp'a gelecek kullanıcı adlarının yanı sıra kullanıcı adını PIN ile koruma altına almak mümkün olacak. İstenmeyen etkileşimleri sınırlamak için atılan bu adım sayesinde kullanıcıların platformda daha güvenli dolaşması sağlanacak.

YENİ WHATSAPP ÖZELLİĞİ

WhatsApp'ın beta sürümünde yer alan bu özellik, kullanıcı adı ayarlarken, istenmeyen etkileşimler için PIN ayarlaması yapmaya odaklanıyor. Bu sayede PIN'inizi bilmeyen kişiler WhatsApp üzerinden size mesaj gönderemeyecekler.

Kullanıcılara üç gizlilik seçeneği ile sunulacak bu imkanlar, kullanıcı adı, telefon numarası ve dört haneli PIN içeren kullanıcı adı olacak. Bu sayede dileyen kişiler, mesajlaşmak istediği kişiyle bu yollardan biriyle iletişim kurabilecek.

Özellik ilk olarak Android cihazlar için WhatsApp'ın 2.24.18.2 beta sürümünde fark edildi.
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