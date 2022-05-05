WhatsApp'tan yeni adım! Ücretli olacak

85 milyon Türkiye nüfusunu baz aldığımızda dünya genelinde iki milyar insanın Whatsapp kullandığını düşünürsek bu çok büyük bir rakam. İki milyar insanın aktif bir şekilde kullandığı Whatsapp ile ilgili her gün yeni güncellemeler yeni yeniliklerin haberleri de gelmeye devam ediyor.

Herkesin akıllı mobil cihazlarında kullandığı hazırda olan dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması Whatsapp için kötü haber geldi. Her zaman kaliteli güncellemelerle kullanıcısının karşına çıkan Whatsapp'ın son güncellemesi korkuttu.

Peki Whatsapp ücretli mi oluyor? Peki ama nasıl...

Whatsapp'ın dünya genelinde yaygın olarak kullanıldığını herkes biliyor. Son yılların açık ara en iyi mesajlaşma uygulaması olan Whtasapp üzerine daha efsanevi bir uygulama geliştirilmedi.

Whatsapp'ın son 10 yıldır süreklli asla reklam olmayacak ücretsiz olacak açıklamalrı ile kendini koruma altına alan Whatsapp farklı bir uygulamaya geçerek ücretli hale gelmeye hazırlanıyor. Peki ama nasıl olacak? Whatsapp hali hazırda olan uygulaması komple kalkacak mı? İşte tüm detaylar...

10 yılı aşkın süredir ücretsiz olarak sunulan ve reklam almayan Whatsapp artık ücretli hale geliyor. Üzücü bir durum olsa da dünyanın en çok kullanılan uygulaması artık ücretli hale geliyor diyebiliriz. Ancak bu ücretli kısım tüm kullanıcıları kapsamayacak... İşte ayrıntılar...

Toplam 4 özellik geliyor ve biri de ücretli hale gelecek

Dünyanın en çok kullanılan uygulaması olan WhatsApp dört yeni özellik geliyor. Bunlar hızlı tepkli mesajları, sohbete katılımcı sayısında yükseltme, son görülme özelliğinin geliştirilmesi ve son olarak da ücretli uygulama. Ücretli olan bölüm daha çok işletmeleri ilgilendiriyor. Whatsapp işletme hesabını kullanacaklar için artık ücretli oluyor. Ücretli uygulamada Menü paylaşımı, sipariş alma, rezervasyon alma, rezervasyon iptali, teslimat bilgileri, sipariş detaylarına ulaşma gibi pek çok farklı hizmet WhatsApp için geliyor.

WhatsApp, işletmeler için ücretli hale gelecek. Menü paylaşımı, sipariş alma, rezervasyon alma, rezervasyon iptali, teslimat bilgileri, sipariş detaylarına ulaşma gibi pek çok farklı hizmet WhatsApp için geliyor. Bu hizmetlerin tamamını da ücretsiz kullanıma sunmayacak olan WhatsApp, sıradan kullanıcılar için herhangi bir işlem ücreti almayacak. WhatsApp’ın ücretli sürümünü kullanmak isteyenler sadece işletme sahipleri olacak. Bireysel kullanıcıları etkilemeyecek olan bu güncelleme, işletmelerin işlerini büyütmelerine yardımcı olacak.